Minunile antice ale Orientului Mijlociu (Galerie foto)

Minunile antice din Orientul Mijlociu sunt creatii ale unor vremuri demult apuse, care au uimit omenirea, prin grandoarea si frumusetea lor. Printre acestea enumeram Templul Baalbek, cetatea Persepolis, orasul Shibam sau vechiul Ierusalim.

Unele dintre comorile arheologice din Orientul Mijlociu sunt cufundate in istorie si sunt cuprinse in patrimonial mondial al UNESCO, potrivit CNN.

De la Petra, orasul cu sculpturi in stanca din desertul situat in sudul Iordaniei, si pana la orasul Shibam din Yemen si ruinele romane bine conservate de la Baalbek din Liban, toate fac parte din siturile istorice din Orientul Mijlociu.

Va prezentam cele mai mari minuni antice ale Orientului Mijlociu, asa cum au fost ele descrise de catre CNN.

1. Baalbek, Liban

Cunoscut ca "Orasul Soarelui", Baalbek din Liban, care se afla in valea Bekaa, este printre cele mai bine conservate ruine romane din Orientul Mijlociu. Templul Baalbek a fost considerat inca din cele mai vechi timpuri o minune a lumii antice.

2. Persepolis, Iran

Situat la circa 70 de kilometri de orasul Shiraz, puternica cetate de la Persepolis a fost capitala Imperiului Persan. Fondata in secolul al VI-lea i.Hr., Persepolis a fost un complex de palate construite de Darius cel Mare, rege al primului Imperiu Persan.

3. Shibam, Yemen

Renumit pentru arhitectura sa distincta, orasul Shubam din Yemen este numit "Manhattanul din desert", datorita impresionantelor sale turnuri.

4. Vechiul Ierusalim

Un loc sfant pentru iudaism, crestinism si islamism, vechiul Ierusalim a avut mult timp si are o importanta semnificatie. Strazile intortocheate din oras sunt impartite intre populatia evreiasca, crestina, musulmana si armeneasca.

Printre nenumaratele locuri sfinte din vechiul Ierusalim amintim Domul Stancii, care este cel mai usor de recunoscut.

5. Karnak, Egipt

Karnak este un mare templu religios plin de sanctuare, piloni, obeliscuri. O mare parte a complexului este dedicata lui Amun, un zeu important din mitologia egipteana.

6. Crac des Chevaliers, Siria

Acest castel al cruciatilor dateaza din secolul al XI-lea si a fost locuit pentru prima data de kurzi, care i-au dat numele de Hisn al Akrad sau "Castelul kurzilor". A fost reconstruit si ocupat de cruciati pana in anul 1270, iar acum este in patrimoniul UNESCO.

7. Mada'in Saleh, Arabia Saudita

Acest sit arheologic pre-islamic este primul monument din Arabia Saudita, care a intrat in patrimoniul UNESCO. Este un vestigiu al civilizatiei misterioase Nabateene, care a existat cu peste 1.000 de ani in urma.

8. Troia, Turcia

Troia reprezinta unul dintre cele mai importante situri arheologice din lume. Aici a avut loc razboiul Troiei, intre razboinicii spartani si ahei din Grecia. Acesta este datat de istorici intre 1.300 i.Hr. si 1.200 i.Hr. Razboiul a fost imortalizat de catre Homer in lucrarea sa Iliada.

9. Cartagina, Tunisia

Cartagina a fost fondata de catre fenicieni in secolul al IX-lea i.Hr. in golful Tunis. Cartagina a fost distrusa de romani in anul 146 i.Hr., in asa numitele "Razboaie punice".

10. Babilon, Irak

Babilonul este unul dintre cele mai importante orase ale lumii antice, situat in vechea Mesopotamie, fiind vestit pentru una dintre minunile lumii antice si anume "Gradinile suspendate". Babilonul a inflorit pe vremea domniei lui Nabucodonosor al II-lea (605 - 563 i.Hr.).

