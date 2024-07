Dracula a fost sarb? - un istoric german face lumina in acest caz

Un istoric sarb sustine ca Dracula are radacini sarbesti. Colegii lui romani sunt uimiti, iar un expert german considera controversa ca fiind nefondata. Cine are dreptate si cine a fost, de fapt, Dracula?

Istoricul sarb, Jovan Deretici, sustine ca domnitorul roman Vlad Tepes, considerat a fi personajul istoric care a inspirat personajul Dracula, nu ar fi roman, ci sarb. Romanii, insa, nu vor sa isi lase eroul national pe mana sarbilor scrie Deutsche Welle.

Inventii fara temei

Istoricul german Mario Kreuter, specialist in istorie balcanica, critica cu vehementa teza lui Deretici. "E periculos sa te joci cu simbolurile unui popor. Spusele lui Deretici nu au nici macar valoare istorica, fiind un pachet complet de minciuni fara temei", spune istoricul neamt.

Potrivit acestuia, in cazul lui Vlad Tepes nu se poate vorbi despre Romania, dupa cum gresit se exprima sarbul cand il numeste pe domnitor roman, ci despre principatul Tarii Romanesti (Valahia). El spune ca Deretici isi argumenteaza teoria folosind citate din romanul lui Bram Stoker, ceea ce e inacceptabil pentru un istoric.

Domnitorul Vlad Tepes, cunoscut in istorie pentru cruzimea sa, este considerat a fi modelul care l-a inspirat pe autorul romanului Dracula, Bram Stoker, aparut in 1897. Cu toate acestea, majoritatea istoricilor cred ca Stoker nu a luat decat numele domnitorului roman si nimic mai mult.

Drept dovada pentru originile sarbesti ale lui Dracula, Deretici face trimitere la inscriptia de pe mormantul domnitorului Vlad, care ar fi scrisa in limba sarba. "Unii se intreaba la ce inscriptie se refera Deretici", spune Kreuter.

"La manastirea Snagov din Romania se gaseste o piatra de mormant, a carei inscriptie este stearsa in intregime, iar mormantul este gol. Nu este complet neobisnuit, deoarece, pentru a se evita profanarea, frecvent, au fost facute morminte false. Este posibil ca domnitorul Vlad sa fi fost ingropat undeva in apropiere, dar nimeni nu stie unde", a continuat Kreuter.

Printre altele, o alta versiune despre locul unde ar fi inmormantat spune ca ramasitele acestuia au fost mutate in Bulgaria, la manastirea Sf. Gheorghe. Referindu-se la posibila inscriptie de pe mormantul lui Vlad Tepes de la Snagov, Kreuter aminteste: "Indiferent de ceea ce statea scris acolo, textul era inscriptionat in slavona, aceasta fiind limba administrativa in Valahia acelor vremuri. Toate documentele oficiale ale vremii sunt scrise in aceasta limba, nu in vechea sarba, dupa cum sustine incompetentul istoric sarb" a conchis istoricul german.

