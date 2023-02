File din istoria Iasiului: Evreii de odinioara din Targu Cucu - Documentar

Parcurgand caile Iasiului, musafiri sositi de pe alte meleaguri, dar si multi dintre localnici, ajung adesea intr-o raspantie larga cu vreo cinci drumuri, aproape lipsita de zidiri si numita Targu Cucu. Raspantia este formata din strazile Cuza Voda, Costache Negri, Elena Doamna, Cucu si Sararie.

De ce s-o fi numit "Targu Cucu", nimeni nu stie. Prin preajma nu exista nici macar o masinarie cantatoare pe limba acelei pasari atat de laudaroase.

Ajungand aici privirile intalnesc intr-o parte zidurile incremenite de secole ale manastirii Golia, pe cealalta gasesc o trecatoare serpuita printre niste chioscuri fistichii din sticla si un strat rotund de trandafiri sangerii, dupa care fac rotocol liniile de tramvai, iar drept in fata dau peste un bloc cu zece etaje, zvarlit parca de vant in pustiul inconjurator.

Candva, in aceasta parte de rasarit a Iesilor, au inceput a se aseza meseriasii si negustorii israeliti veniti de peste granite, care au cumparat rand pe rand pamanturile si casele din mahala pentru a-si rostui mai apoi fel de fel de acareturi negustoresti.

Cu timpul, coasta destul de golasa de la rasaritul targului, pe care se inalta cate o casa humuita, cu acoperis de paie, se umplea de dughene, zarafii, ateliere, paravane, locante si fel de fel de injghebari ingemanate.

Aparuse un targ pestrit, insufletit de o poporime invesmantata intr-un un soi de mantale, numite caftane, purtand perciuni carliontati, palarii cu margini umbroase, port deosebit de cel al localnicilor obisnuiti.

Evreii se indeletniceau mai ales cu negotul, dar practicau si meseriile de care se simtea lipsa la noi: croitorie, cusmarie, chitarie (brutarie), ceaprazarie, cizmarie, dulgherie, tamplarie, potcovarie si multe altele.

Desi ocupatiile lor negustoresti ii situau in tagma celor socotiti cu bani, cei mai multi dintre locuitorii Targului Cucului cunosteau saracia si greaua ei povara.

Negotul ambulant era pe atunci in floare, pe strazi vanzandu-se de toate: panzeturi, incaltari, alimente, pui, miei si tot felul de maruntisuri. Comertul fiind visul multor tineri, le dadea acestora speranta viitorului.

Pe cand alergau in toate partile, visau la o taraba ori la o mult dorita dugheana la vadul cel mai buna al Halei (piata apropiata de Targu Cucu). Putini reuseau, caci adesea, seara, la vremea socotelilor, intristati, parintii constatau ca micii lor negustori cu incaltari hrentuite si picioarele rupte de oboseala ori nu vandusera mare lucru ori n-aveau nici banutii dati pe "marfa", dijmuiti fiind de derbedeii mahalalelor sau de stapanii crasmelor.

Vorbind de populatia saraca a acelor vremuri din Targu Cucu, cuprinsa de grija nimicitoare a hranei familiei, dar mai ales de plata chiriilor (pentru ca nu toti aveau o locuinta proprie), chiar si unele dintre fete intrau in valtoarea vietii. Pacalite de "doamne straine" ca vor avea servicii in marile magazine, vrajite de "domni logodnici", dornici de o casatorie cu o fata frumoasa, unele ajungeau in lupanarele din Istambul sau chiar in indepartatul Cairo.

Altele acceptau singure pacatul, lasandu-se la voia proprietarului casei, pentru a pasui parintii de chiria pe care nu aveau de unde s-o plateasca. La altii, care nu aveau fete, proprietarii caselor veneau cu portareii si le vindeau la mezat hainele si boarfele, in contul chiriilor ce ar fi trebuit sa le plateasca.

Spre deodebire de marii nevoiasi ai vremii, altii mai norocosi reusisera sa-si deschida o dugheana in care practicau meserii din cele mai diverse: tamplari, ciubotari, cizmari, geamgii, tocilari, papucari si multi croitori, bucurosi sa faca pantaloni din panza "fara moarte", surtuce si caftane pentru saracime ori sumane si cojoace taranilor.

Atelierul era de obicei o incapere mica, unde abia intra o masina de cusut veche, luminata de o lampa ce atarna de tavanul jos, deasupra capului omului. Cei mai talentati si intreprinzatori aveau ateliere mai mari in casele aratoase de la raspantia celor cinci drumuri, intizandu-se pana in Podul de Fier (strada ce coboara din Targu Cucu), iar clientela lor era din tot targul Iesilor.

