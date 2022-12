Romanca ce a descoperit, in Dobrogea, frontiera pierduta a Imperiului Roman - Interviu

In urma cu un an, Ioana Oltean, lector la catedra de arheologie a Universitatii din Exeter, si Bill Hanson, profesor de Arheologie Romana la Universitatea din Glasgow, au descoperit, pe baza fotografiilor declasificate realizate de un satelit american de spionaj, adevarata frontiera a Imperiului Roman.

La vremea respectiva, importanta descoperire arheologica nu a avut un ecou prea mare. Anul acesta insa, birourile de presa ale celor doua universitati au facut ceva tam-tam, iar descoperirea romancei si a colegului sau a ajuns in presa internationala.

Teoria Oltean & Hanson poate fi o mini-revolutie istorica. Cei doi au descoperit ca frontiera de Est a Imperiului Roman e in Dobrogea, Romania, langa Litoralul Marii Negre, nu pe Dunare, asa cum s-a crezut. Ioana Oltean a acordat Ziare.com un interviu in care a povestit cum a ajuns la concluzia revolutionara si de ce teoria sa este cunoscuta abia acum.

Impreuna cu arheologi de la Universitatile Glasgow si Exeter ati descoperit, recent, Marele zid al imparatului Traian. Unde se afla acesta?

Nu e vorba de un colectiv de cercetare larg. Echipa de cercetare e compusa din doar doi arheologi adica eu si colegul meu din Glasgow Bill Hanson. In perioada 2004-2010 eu am fost initiatorul si liderul acestui proiect iar din 2011 suntem co-parteneri, nu sef-subaltern.

Comunicatul de presa lansat de universitatile noastre se refera la trei valuri - doua de pamant (Valul Mare de Pamant si Valul Mic de Pamant) si unul de piatra (Valul de Piatra). Acestea se intind in Dobrogea intre Cernavoda si Constanta, respectand in mare, cu anumite variatii acelasi aliniament.

Care este istoria Marelui zid al imparatului Traian?

Doua dintre aceste valuri orientate spre nord (cel mare de pamant si cel de piatra) au fortificatii pentru cantonarea trupelor in diferite puncte de-a lungul lor. Noi credem ca acestea au fost construite in epoca romana, dupa care au fost reutilizate, reparate sau adaptate in diferite epoci istorice ulterioare. Valul mic de pamant este diferit, e orientat spre sud si apartine unei cu totul alte epoci istorice ce urmeaza sa fie determinata.

Cum ati ajuns sa-l descoperiti?

Comunicatul nostru de presa precizeaza ca e vorba de o "redescoperire" a acestor monumente. Ele au fost semnalate in secolul 19 si inceputul secolului 20 de arheologi precum Gr. Tocilescu, P. Polonic sau C. Schuchhardt, insa originea lor romana a fost ulterior respinsa pe baza unor studii arheologice neconcludente sau incomplete.

Impreuna cu colegul meu am reanalizat cu atentie toata documentatia disponibila, incluzand:

- fotografii aeriene incepand din 1943-44 si recente, facute in ultima decada;

- imagini din satelit din 1966 (Corona) si recente (Quickbird si GeoEye) ;

- harti ale monumentului incepand de la mijlocul secolului 19;

- studii referitoare la investigatii arheologice si interpretari istorice publicate pana acum.

Vedere aeriana a Valului Mare de Pamant si a Valului Mic de Pamant in zona de vest a Dobrogei

Toate acestea ne-au permis sa reinterpretam aceste frontiere artificiale antice ca fiind totusi construite de romani si nu candva in Evul Mediu. De asemenea, imaginile aeriene si satelitare ne-au permis nu doar sa corectam si sa completam hartile publicate anterior, dar si sa observam starea lor de prezervare actuala.

Ce inseamna aceasta descoperire, pentru istoria romanilor?

Pana acum se credea ca granita Imperiului in aceasta zona a fost intotdeauna pe linia Dunarii. Aceasta descoperire pune in evidenta faptul ca procesul de cucerire a Dobrogei si integrarea ei in Imperiul Roman a fost mult mai complicat (dar si mai interesant!) decat se credea pana acum.

Poate fi vorba despre o mini-revolutie istorica?

Dupa parerea mea revolutia e un proces, nu un eveniment singular. Pentru noi deocamdata e suficient sa readucem in atentia specialistilor si publicului international unul din cele mai importante monumente arheologice de la Dunarea de Jos care a fost cu totul dat uitarii. In ce masura asta va rezulta intr-o revolutie, ramane de vazut.

Ce se intampla in continuare? Cum va fi valorificata descoperirea?

Impreuna cu colegul meu am publicat in 2012 un studiu amplu dedicat acestor monumente in "Journal of Roman Archaeology", care e cel mai important periodic dedicat arheologiei Imperiului Roman.

Aliniamentele zidurilor unei foste vile romane in zona vaii Muresului

Tot impreuna am publicat anul acesta un volum la editura Springer si sub auspiciile Uniunii Europene (programul Archaeolandscapes Europe), care promoveaza valoarea arheologica a imaginilor aeriene si satelitare timpurii.

Intre timp lucrez la o monografie arheologica a Dobrogei de Sud si impreuna cu prof. Hanson la o resursa on-line care sa puna la dispozitia publicului toate descoperirile pe care le-am facut din 1998 in Romania prin arheologie aeriana. Ne-am bucura ca acest domeniu foarte necesar in Romania sa se dezvolte mai mult decat a fost posibil pana acum.

Desigur, ar fi important ca monumentele sa fie protejate si integrate in circuitul turistic. Totodata, ne-am bucura ca efortul nostru sa duca la un program de cercetare sistematica a acestor monumente.

Colaborati cu arheologi romani?

Cum eu sunt romanca, 50% din echipa e deja romaneasca. De la inceput am colaborat si continuam sa colaboram cu arheologi din institutii din Romania. Printre acestea de-a lungul anilor s-au numarat muzeele de istorie din Cluj-Napoca, Deva, Bucuresti si Constanta. De asemenea, universitatile din Cluj-Napoca si din Alba Iulia sau institute precum CIMEC.

Bill Hanson, profesor de Arheologie Romana la Universitatea din Glasgow, impreuna cu dvs, ati publicat anul trecut "teoria Oltean & Hanson", care insa nu a avut parte de publicitate. Ce s-a schimbat?

Abia acum universitatile din Glasgow si Exeter au realizat valoarea descoperirilor noastre si au decis sa le promoveze unui public mai larg decat cel academic.

