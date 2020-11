Top 10 cele mai importante descoperiri geografice

1419: Henric Navigatorul pune bazele Erei Descoperirilor Geografice

1497: Vasco da Gama leaga Europa de India

1498: Columb descopera America

1513: Vasco Nunez de Balboa descopera Oceanul Pacific

1513: Juan Ponce de Leon descopera Florida

1519: Hernan Cortes introduce caii in Lumea Noua

1522: Fernando Magellan face inconjurul Pamantului

1526: Incepe comertul cu sclavi din Africa

1608: Samuel de Champlain fondeaza orasul Quebec

1609: Henry Hudson descopera teritoriul viitorului New York

Marile descoperiri geografice au fost facute de Europa Occidentala, gratie unor navigatori priceputi si a unor oameni a caror curiozitate a impins corabiile pana la marginea lumii, dezvaluind imaginea reala a globului pamantesc: rotunda si mare.In plus, expeditiile maritime si terestre de explorare au dus la stabilirea de contacte intre ariile de civilizatie separate pana atunci.Epoca Marilor Descoperiri a fost deschisa de portughezi si a inceput cu explorarea coastei de vest a Africii. Listverse a creat o lista, in ordine cronologica, a celor mai importante momente si nume de temerari, care au dus la descoperiri geografice cu consecinte complexe in istoria omenirii:Portughezul Henric Navigatorul a fost cel care a pus bazele Erei Descoperirilor. S-a nascut in 1394 si a fost cel de al patrulea copil al regelui portughez Ioan I, care a domnit pana in 1433.Fascinat de explorare si binecuvantat cu resursele ample ale unei mari puteri europene, Henry a jucat un rol esential in dezvoltarea puterii maritime portugheze, inclusiv in cartografierea noilor teritorii si in construirea de noi rute comerciale si parteneriate politice si militare.Henry a fost fascinat de Africa de Vest si din aceasta cauza, in 1415, si-a incurajat tatal sa cucereasca portul musulman Ceuta, aflat in Marocul modern, chiar peste stramtoarea Gibraltar din Portugalia. Astfel, la sfarsitul secolului al XVI-lea, Ceuta a trecut in stapanirea spaniolilor, unde a ramas pana in 1995, cand Spania i-a acordat autonomia.Insa, cea mai importanta contributie a lui Henry nu s-a datorat calatoriilor lui peste mari si tari, ci s-a intamplat chiar acasa. In 1418, in Sagres, pe coasta de sud-vest a Portugaliei, Henry a infiintat o scoala de navigatie, unde a adunat cei mai importanti cartografi ai epocii, constructori de nave, oameni de stiinta si capitani de vase. Intalnirea interdisciplinara dintre atatea minti luminate si oameni destoinici a ajutat participantii sa se puna bazele imperiului maritim al Portugaliei.Vasco da Gama a fost cel care a legat Europa si India. In jurul anului 1488, exploratorul portughez Bartolomeu Dias a devenit primul care a ajuns la Capul Bunei Sperante, varful sudic al Africii. Mai putin de un deceniu mai tarziu, compatriotul sau, Vasco da Gama, a incercat sa valorifice aceasta reusita, navigand in jurul Africii, spre India.Calatoria a fost dificila. Plecand de la Lisabona, pe 8 iulie 1497, cu o flota de patru nave, da Gama a ajuns pana la sfaritul lunii in Insulele Capului Verde, apoi a urmat o ruta circulata din Golful Guineei. Flota a ajuns in Africa de Sud la inceputul lunii noiembrie si toata luna a inconjurat continentul. Pana in ianuarie, expeditia a fost blocata in apropierea Mozambicului modern, iar multi dintre marinarii echipajul lui da Gama s-au imbolnavit de scorbut.La mijlocul lunii aprilie, in apropierea Kenyiei moderne, da Gama a intalnit un un navigator care cunostea ruta catre coasta de sud-vest a Indiei. De acolo, dupa un sprint de 23 de zile, flota a trecut peste Oceanul Indian, punand la punct o ruta comerciala - ceea ce a usurat calatoriile ulterioare, facandu-le mult mai rapide.Cristofor Columb, navigator italiano-spaniol, este cunoscut de toata suflarea omeneasca drept cel care a descoperit America. Columb a pus piciorul in America continentala, mai exact in America de Sud, in 1498.In mai 1498, Columb a parasit Spania cu sase nave - trei, umplute cu provizii pentru proaspata colonie spaniola stabilita pe Hispaniola, Haiti si Republica Dominicana de azi si trei care aveau drept tinta gasirea de terenuri la sud de insulele cartografiate anterior.Aceasta noua expeditie a dus la descoperirea teritoriului pe care astazi il numim Trinidad (Sfanta Treime), unde a a vut loc prima debarcare, descoperind astfel Venezuela. Dupa ce a navigat de-a lungul coastei, a intrat in Golful Paria, iar urmatoarea sa debarcare a fost in Peninsula Paria, din Venezuela moderna, unde, la 5 august 1498, Columb si echipajul sau aveau sa fie primii europeni ajunsi pe continentul american.Din pacate, cercetarile moderne au umbrit considerabil reputatia eroica a lui Columb - s-a descoperit ca marele exporator a fost un crud si sangeros asupritor al populatiilor din teritoriile descoperite si cucerite. Calitatile sale de navigator sunt insa celebrate si azi.Balboa este exploratorul spaniol care a descoperit Oceanul Pacific. Dupa ultima incursiune in Lumea Noua, Columb s-a intors in Europa cu multe noutati de raportat, inclusiv zvonuri despre un potential pasaj prin Panama. In curand, o expeditie condusa de spaniolul Vasco Nunez de Balboa a stabilit prima asezare permanenta pe continentul sud-american la Darien, Panama.Desi obiectivul principal al lui Balboa era aurul, el a gasit acolo ceva aproape la fel de valoros. Balboa a auzit pentru prima data de Oceanul Pacific in 1513, intr-o discutie aprinsa despre aur - un bastinas, suparat de lacomia a spaniolilor, a exclamat dezgustat: "Daca ti-e atat de foame de aur incat iti parasesti pamanturile pentru a varsa sange pe pamanturile altora, iti voi arata unde-ti poti potoli foamea". Acela a fost momentul in care Balboa a aflat despre un loc in care oamenii beau din cupe de aur.In ciuda numarului mic de oameni, Balboa a plecat in expeditie la 1 septembrie 1513. La 25 septembrie ajungea pe un varf de pe care putea vedea Oceanul Pacific. Balboa a intrat triumfator in apa si-a ridicat sabia si a revendicat noua intindere de apa si toate pamanturile adiacente, in numele coroanei spaniole.Ponce de Leon este primul european ajuns pe teritoriul SUA de astazi. In 1513, el a revendicat pentru Spania Florida.Ponce de Leon fusese deja in Lumea Noua, cu ceva timp inainte de a descoperi Florida. A inceput ca oficial militar in Hispaniola si, in 1509, a fost numit guvernator de Puerto Rico. Un oras important de pe coasta de sud a Puerto Rico, inca ii poarta numele - Ponce.Aflat in cautarea Fantanii Tineretii - o sursa de apa despre care legendele spuneau ca asigura tineretea eterna - la 2 aprilie 1513, de Leon gaseste o peninsula, langa Sf. Augustin, pe care o boteaza "La Florida" (pentru ca se apropia sarbatoarea Floriilor - in spaniola, Pascua Florida).De Leon nu a gasit Fantana Tineretii niciodata, dar a pregatit calea pentru ceea ce avea sa devina, in 1565 - la mai bine de 40 de ani dupa moartea lui (1521) - o asezare spaniola de succes. Astazi, Sf. Augustin este considerata cea mai veche asezare europeana din Statele Unite.Hernan Cortes este conchistadorul care a adus caii in Lumea Noua. Cand Cortes a ajuns cu 16 cai in locul unde astazi se afla orasul Veracruz, din Mexic, a pus bazele unor mari transformari ale Lumii Noi. Dupa el, alti exploratori au dus un numar tot mai mare de cai, care au fost esentiali in subjugarea imperiilor aztece si incase.Calul a schimbat radical cultura nativilor americani: distantele mari puteau fi parcurse mult mai usor, creand legaturi (pentru casatorii, comert, razboi) intre triburi pana atunci segregate. In plus, animale candva aproape imposibil de vanat pe jos, precum turmele de bivoli care cutreiera campiile nord-americane, au devenit mult mai usor de vanat. Deasemenea, noua mobilitate a facut societatile americane mai putin insulare si mai multiculturale. Din pacate, si mai predispuse la razboi.Expeditia condusa de Ferdinand Magellan, navigator si explorator protughez, a fost prima care a inconjurat Pamantul. Magellan a murit inainte de finalizarea calatoriei, nu inainte insa de a dovedi ca Pamantul este rotund si de a boteza un ocean: Pacific - pentru ca apele lui au fost foarte linistite in timpul traversarii spre Tarile de Foc (desi fusese descoperit cu noua ani in urma, de Balboa, nu era numit in niciun fel pe harta).In 1519, Magellan a pornit din Spania cu cinci nave, cu scopul de a gasi o ruta de comert mai rapida catre Indiile de Est. Desigur, nu exista o astfel de cale, dar ce a descoperit pe coasta de est a Americii de Sud moderne a fost o cale navigabila ingusta - numita mai intai Canalul Tuturor Sfintilor, apoi stramtoarea Magellan, in onoarea celui care a descoperit-o - in apropierea varfului sudic al continentului, care lega doua oceane: Atlantic si Pacific.Magellan nu a mai ajuns niciodata inapoi in Spania - in aprilie 1521, a fost ucis intr-o lupta cu bastinasii din Filipine. De fapt, doar una dintre cele cinci nave originale a revenit in Spania in anul urmator. Cu toate acestea, expeditia a fost cruciala in evolutia omenirii: a confirmat ca Pamantul e rotund si, la fel de important, ca lumea era foarte mare - iar explorarea ei, fara o retea de porturi, era imposibila.Poate cel mai intunecat efect al Epocii Marilor Descoperirii a fost comertul cu sclavi africani - oameni rapiti, transportati ca marfuri, pe nave, si condamnati la munca pana la moarte, departe de caminul lor.Prima calatorie transatlantica de livrare a sclavilor africani in Lumea Noua a fost facuta in 1526, de exploratorii portughezi, inspre Brazilia actuala. Acesti oameni aveau sa fie primii dintre cei aproximativ 4,9 milioane de africani transportati in Brazilia, in urmatoarele trei secole.Alte tari europene au urmat curand exemplul portughezilor. Proprietarii de corabii considerau sclavii doar o marfa care trebuia transportata cat mai repede si mai ieftin, spre pietele care aprovizionau cu forta de munca plantatiile de cafea, tutun, cacao, orez, zahar sau bumbac, minele de aur si argint, santierele de constructii, santierele navale sau serviciul domestic.Pana la mijlocul secolului al XVII-lea, sclavia a devenit tot mai mult o afacere rasiala, sclavii si urmasii lor fiind considerati proprietatea legala a stapanilor lor, copiii mamelor sclave devenind automat sclavi. Sclavii erau erau considerati marfuri si erau vanduti pe piete, la fel ca alte bunuri si servicii.Cele mai importante natiuni implicate in comertul cu sclavi, in ordinea volumului, au fost Imperiile Portughez, Britanic, Francez, Spaniol si Olandez.Samuel de Champlain este fondatorul orasului Quebec. Viata lui Champlain se dovedeste insa impresionanta cu mult inainte de acest moment. Intre 1604-1607, a participat la explorarea si construirea Port-Royal, in actuala Nova Scotia - cea de a doua asezare europeana permanenta din America de Nord. Locatia a devenit parte a coloniei franceze Acadia. Atunci cand fortele britanice au expulzat locuitorii din Acadia, multi au fugit in noul oras New Orleans, din Louisiana, detinut de francezi.Acesta este momentul in care de Champlain s-a facut remarcat: navigand pe raul St. Lawrence, a revendicat teritoriul Quebec-ului de azi. Influenta francezilor asupra Quebec-ului va creste constant, iar in 1642, cand a fost fondata o colonie misionara, acesta devine cel mai populat oras al provinciei - din care faceau parte Quebec si Montreal.Henry Hudson, navigator si explorator englez, este cel care a descoperit teritoriul viitorului New York. In 1609, Hudson, finantat de Compania Olandeza a Indiilor de Est, a urmat un traseu putin mai sudic, navigand din actuala Nova Scotia pana in Golful Chesapeake. Fara nicio cale navigabila est-vest, el a decis sa exploreze teritoriul actualului New York.Hudson a revendicat regiunea, inclusiv zona unde s-a construit colonia supranumita New Amsterdam, pentru angajatorii sai olandezi. Astazi valea, raul si o autostrada adiacenta ii poarta cu mandrie numele.