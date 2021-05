130 de ani de la nasterea scriitorului rus Mihail Bulgakov. Cum a fost persecutat de bolsevici, desi era unul din autorii preferati ai lui Stalin

A inceput sa lucreze la Spitalul militar si apoi la Spitalul Tchernovtsy, ambele din Kiev. S-a mutat impreuna cu sotia in mediul rural Smolensk, pentru a deveni medic local. Experientele sale acolo aveau sa fie descrise in "Caietul unui doctor de tara".In 1920, a abandonat medicina pentru a se dedica scrisului. A intrat in lumea teatrului, iar piesa "Zilele Turbinilor" - dramatizarea romanului "Garda Alba" - a avut mare succes. Simpatia exprimata pentru ofiterii albi face ca piesa sa fie interzisa, dar a fost, in acelasi timp, piesa preferata a lui Iosif Vissarionovici Stalin, dupa cum mentioneaza site-ul https://humanitas.ro/.In 1924, s-a despartit de Tatiana Lappa, pentru a se recasatori cu Liubov Evghenevna Belozerskaia.Puterea sovietica il eticheteaza drept un autor antibolsevic si un element "dusmanos". In 1928 inainteaza prima cerere de plecare in strainatate si primeste primul raspuns negativ. Incepe intaia schita a romanului Maestrul si Margareta sub titlul Inginerul cu copite. Ii sunt interzise piesele Zilele Turbinilor, Apartamentul Zoicai (1929) si Cabala bigotilor (1930) si nu se mai publica nimic din proza sa.Din 1929 nu i se mai publica nici o carte si nu i se mai joaca nici o piesa. Traind la limita supravietuirii, Bulgakov se vede nevoit sa-i trimita dictatorului o petitie, apoi, intr-o scrisoare adresata guvernului sovietic, sa vorbeasca despre dezechilibrul psihic la care e expus un creator al carui existenta este amenintata. Scrisoarea ramane celebra atat ca model al disidentei asumate, cat si prin efectele ei neasteptate. Trei saptamani mai tarziu primeste un telefon bizar direct de la Stalin, in urma caruia, desi Bulgakov crede ca a fost victima unei farse, este reangajat la teatru. Scrierile lui raman insa tot nepublicate.In 1932, s-a recasatorit pentru a treia oara cu Elena Sergheevna Shilovskaia.In ultimul deceniu al vietii a scris alert, fiindu-i teama ca romanul "Maestrul si Margareta", sa nu ramana neterminat. A facut ultimele corecturi la acesta in 1940, pe patul de moarte, orb, dictand sotiei sale, care a fost, de altfel, chiar modelul personajului Margareta.Dintre scrierile sale amintim: nuvela "Garda Alba", piesa de teatru "Cabala bigotilor", romanele "Maestrul si Margareta", "Inima de caine", "Roman teatral", culegerea de nuvele "Stergarul cu cocos", romanul "Viata domnului de Moliere", piesa de teatru "Zilele Turbinilor", piesa de teatru "Casa Zoicai", nuvela "Ouale fatale" etc.A murit la 10 martie 1940.