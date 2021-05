5 carti de neratat de la Editura Nemira

Oricat de multe carti ai avea, setea de cunoastere si de lectura nu va disparea niciodata, asa ca in permanenta vei cauta noi titluri pe care sa le citesti. In conditiile in care librariile si anticariatele ofera o gama larga de carti, este greu sa alegi urmatoarea carte care sa te insoteasca pretutindeni, sa fie companionul pe care te poti baza pe drumul spre job sau seara in momentele de relaxare, asa ca iti recomandam cateva carti de la Editura Nemira carora sa le oferi un loc special in biblioteca ta.Alege din urmatoarea selectie de titluri, pe care libraria Libmag ti-o pune la dispozitie, acea carte care te va inspira sa pornesti intr-o aventura literara sau sa devii un om mai implinit si fericit:Israel Regardie, un celebru chiropractician si ocultist american, iti dezvaluie in aceasta carte efectele concentrarii in meditatie. Acest volum a devenit baza multor tehnici de recuperare dupa o afectiune psihica sau fizica. In zilele noastre, exista foarte multi factori de stres, iar aceasta carte prin exercitiile pe care le prezinta isi propune sa te invete tainele meditatiei intr-o maniera simpla si accesibila. Aceasta carte este recomandata tuturor celor care nu au foarte multa experienta in meditatie si este scrisa intr-un limbaj usor de inteles, prezentand in detaliu tehnica vizualizarii, care este prima ce trebuie invatata cand esti la inceput de drum in dezvoltarea spirituala.Daca esti fanul genului thriller, aceasta carte scrisa de faimosul autor de carti politiste, Raymond Chandler, este perfecta pentru tine. Invaluita in mister, cartea te va captiva prin suspansul actiunii si totodata vei fi fascinat de investigatia detectivului particular, care atunci cand cerceteaza un caz de disparitie, se trezeste deodata in mijlocul altui mister. Calitatea scrierii din acest roman este la acelasi nivel de performanta cu care autorul ne-a obisnuit in creatiile anterioare. Dialogurile pline de umor inteligent, descrierile atent alcatuite ale oamenilor si locurilor, fac din aceasta carte una dintre cele mai bune carti ale genului noir.John Bridges si Brian Curtis prezinta intr-o maniera compacta informatii de baza pentru orice om care isi doreste sa calatoreasca in cele mai populare 40 de destinatii din lume. Descopera detaliile care te vor ajuta in calatoriile tale viitoare si afla secretele celor mai interesante destinatii. Autorii iti prezinta in carte regulile de calatorie si lucrurile pe care trebuie sa le stii sau sa le ai in vedere atunci cand iti planifici o calatorie. Aceste reguli se pot aplica atat in strainatate cat si in tara in care locuiesti. Sa fii un gentleman este un stil de viata si ar trebui sa fie o caracteristica a comportamentului tuturor cetatenilor.Acest ultimul volum al trilogiei Fraseer te va purta alaturi de eroii cartii pe taramuri ce te vor cuceri prin ingeniozitatea descrierilor. Autoarea Robin Hobb prezinta in acest fantasy de inalta clasa maturizarea protagonistului care descopera intelesul real si profund al devotamentului si increderii. Creativitatea cu care personajele au fost creionate si locurile magice descrise te vor fascina si iti vei dori sa nu mai ajungi la sfarsitul calatoriei eroului.Norberto Bobbio este unul dintre cei mai importanti autori de stiinte politice, iar opera sa cuprinde aproape 1700 de titluri. Prin cartea de fata, autorul isi propune sa explice pe intelesul oamenilor de rand termeni precum liberalism si democratie, atat separat, cat si pe baza elementelor pe care acestia le au in comun. Este o carte recomandata tuturor pasionatilor de istorie si politica, in care sunt prezentate diferentele intre statul de drept, statul democratic si liberalismul.Indiferent de genul literar pe care il preferi, speram ca recomandarile de carti variate din acest articol sa te ajute sa iti alegi urmatoarea lectura si astfel sa te bucuri de aventuri pe pagini de carte, sa te inspiri din experientele altor oameni si sa descoperi lucruri noi care sa te ajute in viata cotidiana.