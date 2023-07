Ambasadorul SUA: Daca nu era Matei Calinescu, nu as fi astazi aici

Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, a povestit joi seara, la libraria Humanitas de la Cismigiu, despre profesorul sau, scriitorul Matei Calinescu, si influenta acestuia asupra carierei sale.

Editura Humanitas a lansat joi seria de autor "Matei Calinescu" in care sunt incluse volumele "Un altfel de jurnal: Iesirea din timp", "Portretul lui M" si "Viata si opiniile lui Zacharias Lichter".

"Am asteptat sa treaca cei sapte ani ceruti de autor pentru ca paginile acestei carti cutremuratoare sa poata fi la indemana tuturor", a spus Lidia Bodea, directorul editurii Humanitas.

Prezent la eveniment, ambasadorul Hans Klemm si-a amintit de perioada studentiei, de intalnirea cu profesorul sau Matei Calinescu.

"Ca student la Universitatea din Indiana, in urma cu 35 de ani, l-am avut ca profesor pe Matei Calinescu si atunci cand am inceput cursurile cu dumnealui nu stiam nimic despre Romania. (...) Matei Calinescu mi-a prezentat muzica romaneasca, literatura, istoria si desigur nu mi-a ascuns nici perioada politica extrem de dificila pe care o traversa Romania atunci, vorbim de anul 1981", a spus Klemm.

El a povestit ca tot profesorul Matei Calinescu a trezit in el "visul de a trai si lucra candva in Romania", dar de atunci a trecut multa vreme in care a devenit membru al corpului diplomatic si si-a petrecut o mare parte a carierei in Asia.

"Daca nu ar fi existat inspiratia pe care mi-a oferit-o Matei Calinescu, nu as fi fost azi aici si cu siguranta nu as fi fost atat de bine pregatit pentru misiunea mea de ambasador in Romania", a mai spus Klemm.

Diplomatul a mentionat ca si-a petrecut weekendul trecut citind o serie de eseuri despre generatia anilor '20, despre Mihail Sebastian, Mircea Eliade, Emil Cioran si ceilalti, si si-a amintit ca mai are "atat de mult de invatat despre bogatia culturala si bogatia literaturii romane".

"Matei Calinescu imi ghideaza eforturile de a o cunoaste chiar si astazi", a completat el.

Prezent la lansare a fost si fiul lui Tudor Vianu, Ion Vianu, medic psihiatru si scriitor. El a povestit despre momentele traite alaturi de Matei Calinescu in adolescenta in anii '50, "de dictatura teribila", la bibliotecile publice din Parcul Herastrau unde se gasea literatura clasica.

"Mi-a fost atat de apropiat pentru ca era un om extrem de moderat, departe de orice ideologie extrmemista, era in acelasi timp un om sentimental, un sceptic asaltat de emotii, era un adevarat prieten, un om pe care puteai sa contezi", a spus Vianu.

Matei Calinescu s-a nascut in 15 iunie 1934. In 1963, a devenit asistentul lui Tudor Vianu la la Catedra de literatura universala si comparata a Universitatii din Bucuresti. Zece ani mai tarziu, in 1973, pleaca in SUA cu o bursa Fullbright si ramane acolo. A fost profesor de literatura comparata la Universitatea Indiana din Bloomington, declarat profesor emerit al acestei universitati, unde a condus si un centru de studii romanesti. A murit in SUA in 2009 iar cenusa sa a fost depusa in mormantul familiei sale din Turnul Severin.

