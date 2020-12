Cultura politic(a) (corecta). Scuzati cacofonia!

As simplifica putin lucrurile si parca as intari o nuanta: initierea intr-ale limbajului politic si in dedesubturile discursului nu inseamna a face politica. Si nici nu e cazul sa facem politica sub adapostul pretextului ca...Revin la articolul din care am citat: "Un minimum de cultura politica trebuie sa intre in componenta culturii generale". (99) Acest lucru nu inseamna insa ca politicul isi vede de treaba. Fara istorie, fara logica, fara filtru, fara ratiune nu se poate face nici politica, nici analiza argumentata. Articolul este mai vechi, dar mi se pare captivant prin actualitatea si valabilitatea atemporala a unor elemente. De exemplu, se demonstreaza ca (si) predarea limbii si literaturii romane poate si trebuie sa contribuie la cultura politica a electoratului de maine.Cred cu tarie ca daca stim cateva tehnici discursive, daca suntem atenti la nuantele unor sintagme, daca nu pierdem din vedere polisemia putem intelege un mesaj, o idee, un plan, o intentie. Ne apropiem de mesajele lumii politice prin limba. Decodam (spargem un cod). Invers: "limba si literatura romana ar deveni astfel mai apropiata de realitate si mai atractiva." (99) Limbajul e limbaj, facutul de politica ramane insa in afara actului educational.Apropo de limbaj, tot din articol: "Nu e totuna daca un cetatean de rand, cu drept de vot, nu cunoaste termeni stiintifici casi termeni politici ca" (105). Cenzura... Nu bag mana-n foc ca lucrurile notate mai sus isi au fiecare casa, cu gard si santinele! Pot insa face un pariu inocent ca nu de putine ori cultura noastra devine obsesiv-. Refrenul cu sincronizarea cu spiritul veacul il stim. Nu trebuie totusi sa-l absolutizam. Parca ne-am sincronizat destul. Doar n-om trai mereu intr-un sincron!Revin la lingvisti."Lingvistul nu creeaza, ci descopera." ( Ion Coja . Vol. I., Bucuresti, Editura Stiintifica si Enciclopedica, 1983: 7) Dar oare descoperirea este fara strop de creativitate? Oare intuitia nu isi face cumva loc printre fragmentele de discurs stiintific-argumentativ? Chiar daca descoperirea lingvistica nu are la baza nimicul sau transpunerea netrunchiata a vreunui colt interior, chiar daca obiectivitatea, bibliografia sau cercetarea amanuntita caracterizeaza demersul lingvistului, bucuria curiozitatii de a cauta si de a gasi, de a descoperi, de a anticipa si de a croi drum cuvintelor noi prin traditia lucrarilor normative nu poate ramane nerecunoscuta. "Omul, fiinta concreta, biografica sau cel putin documentara [...] starneste indeobste o anume curiozitate indiscreta" (Florin Mihailescu,, in "Limba si literatura", XLIV (1999), vol. I: 36), iar aceasta curiozitate nu poate fi decat big-bangul unei descoperiri.Mioara Avram nota intr-un articol din 1998: "Mutatiile produse in societatea romaneasca in ultimii - aproape - opt ani se reflecta, cum e firesc si era de asteptat, in vocabularul romanesc actual. La fel de firesc este interesul general - al publicului larg si al lingvistilor - pentru << noutatile >> din acest vocabular" (, in "Limba si literatura", XLIII (1998), vol. I:31). Punand in paranteza timpul scurs si distanta temporala, valabilitatea afirmatiei functioneaza si azi.Tocmai aceasta atractie pentru noul lingvistic il face pe lingvist sa treaca bariera constrangerilor si a rigorilor stiintei inspre terenul intuitiei si al originalitatii. De aceea, cred si ma-ncred in modul cum percepe un lingvist un lexem, o sintagma, o propozitie, o fraza. Lingvistul nu inregistreaza doar, nu vorbeste doar din experienta lui de vorbitor, ci cauta, se intreaba, intreaba si trage concluzii. Dupa ce inchide un cerc.Oare ce-ar spune lingvistii citati despre ce se intampla azi? Toata lumea stie politica. Toata lumea stie limba romana. Multa lume nu se teme de cuvinte (libertatea de exprimare!), aceeasi lume arata cu degetul inspre cuvinte si le-mparte, le pune la colt ori in cosul de gunoi al vocabularului actual. Cultura politica a devenit generala, generalizanta, iar cultul pentru corectitudinea politica are rapid adepti.De ce? De ce simtim sa ne raliem? Chiar e in cultura noastra sa sarim infometati de justitie pentru niste cuvinte? De ce operam cu calcuri atitudinale, de ce ne plac replicile, de ce lucram cu reproduceri?Nu! Pana aici! E proaspata chestiunea. N-o redau. O re-contextualizez doar. Contextul... spatiul mai larg, privirea in toate zarile, onestitatea de a accepta un act spontan si constientizarea faptului ca ni se induc (poate) niste opinii, trairi, simtiri, comportamente.Inca un rostogol mediatic, ce dovedeste ca parerea este ca un bulgare de zapada. Ori ca cezura e chiar in batatura. Scandalul - ca in orice casa... Barfa - romaneasca? Omeneasca? Ai auzit? Ce ne facem?! Sa luam atitudine! Unde? Pe Facebook ! De ce ne convine sa credem ca noi putem schimba lumea? Care lume? Cat e lumea? De unde pana unde tine?Titlu pe www.digifm.ro:Cu toata ratiunea si tot calci in pacat: dai click sa vezi ce si cum. Fara sa vrei, iti incolteste in minte indignarea si dubiul: chiar asa?!In ciuda titlului, site-ul ne ofera onest si netrunchiat raspunsul doamnei ministru:Pe scurt, raspunsul a fost dat. In cateva randuri, ce-i drept. O fi fost prea lung... Accentul a fost deplasat intentionat de pe informatia ce are in centru sintagmape ideea urmatoare, coagulata in jurul Telescolii. S-a creat un titlu.. Stirea s-a rostogolit catastrofal in toate mediile comunicationale, ea fiind, de fapt, oa unui mesaj. Ca mai sus. O fi brevilocventa de vina. De ce sa folosim un intreg paragraf, un context, o realitate, un background? Sa taiem. Scopul? Nu-i treaba mea. Raman la forma. Si la context. In ambele situatii discursive s-a accentuat un fragment, o bucata, s-a pierdut insa situatia de comunicare, paragraful, rama. Cum e un tablou fara rama? In trend...In fine, toate drumurile duc la... limba romana! Sa fim lingvisti, nu culti ori acoliti! Iar daca ne place atat de mult forma, sa fim cultivatori de limba!