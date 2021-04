Locul care trebuia sa devina Pelesul Romaniei. De ce s-a razgandit regele Carol I

In loc de resedinta, un schit

Un loc cu peisaje superbe, dar cu o infrastructura deloc fericita, in special drumurile aproape impracticabile, care necesitau un buget serios.Faptul ca regele Carol I a vrut sa-si construiasca resedinta in acele locuri este certificat de un boier al acelor vremuri, care a publicat in anul 1933 un articol despre vizita regala, asa cum i s-a povestit de catre un fost primar din zona care a trait acele momente."In 1867, Regele Carol I al Romaniei a venit la Poiana Marului cu intentia de a construi Castelul Peles si Pelisorul . Eram flacaiandru... prin 1867, - pe vara, se svonise in plaiul nostru ca Domnitorul va trece prin Poiana Marului, venind din muntii Putnei. Trecusera inainte calarasi, din oras, prefect si alti inalti slujbasi... Umpluseram Jitia... Nu era lucru mare... pe atunci nu era lume multa ca astazi... Noroc ca era prin Cuptor... am dormit pe pajisti, prin curti si prin livezi... sub stelele cerului si'n cantecul greerilor... Doua zile si doua nopti - am stat asa... cu merinde aduse in dasagi... Eram lacomi de dragul sa vedem pe Domnitor...", se arata in acele insemnari ale primarului Nae Verulescu.Arhitectii lui Carol I au fost cu totii de acord ca locul este foarte frumos, dar bugetul tarii ar ramane gol daca s-au construi infrastructura, pe langa drum fiind nevoie si de construirea a 12 poduri peste raul Ramnicu Sarat.O alta marturie despre planul lui Carol I este redata de preotul Costica Panaite, de la Arhiepiscopia Buzaului si Vrancei."Locul acesta atat de frumos l-a fermecat si pe regele Carol I care, pe cand era inca doar principe domnitor al Romaniei, si-a propus sa-si ridice aici un castel-resedinta de vara. Lipsa unei surse de apa potabila in apropiere, ca si alte inconveniente l-au facut sa renunte si, drept urmare, si-a ridicat, la Sinaia, planuita resedinta - Castelul Peles. Totusi, ramanandu-i in inima acest loc, pe atunci cu adevarat sihastresc, principele Carol a platit, din bani personali, pictura interioara a bisericii Schitului Cetatuia, devenind, astfel, unul dintre ctitorii acestui lacas", arata preotul.De altfel, la Poiana Marului exista si o manastire celebra, ridicata in prima jumatate a secolului al 18-lea de staretul Vasile cu cheltuiala domnitorului Constantin Voda Mavrocordat.Acest asezamant monahal are o importanta deosebita pentru ortodoxia de pretutindeni. Ctitorul manastirii, Vasile, a fost canonizat in 1995 si se afla printre sfintii calendarului ortodox ca Sfantul Vasile de la Poiana Marului.