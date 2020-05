Castelele Peles si Pelisor se redeschid pe 2 iunie, dar nu se organizeaza tururi ghidate

Ziare.

Potrivit unui comunicat emis, marti, de Muzeul National Peles (MNP), in cazul Castelului Peles va putea fi vizitata doar expozitia de baza aflata la parterul cladirii, aceasta fiind deschisa de marti pana duminica, de la 8,30 pana 17,30.Ultima intrare este programata la 16:45, iar zilnic, in intervalul 12:30 - 13:00, se face o pauza pentru dezinfectarea suprafetelor si aerisirea spatiilor expozitionale.De asemenea, turistii vor putea vizita, de miercuri pana duminica, in intervalul 9,00 - 17,00, doar parterul si etajul intai al Castelului Pelisor, ultima intrare fiind la 16,15. Pauza pentru dezinfectarea suprafetelor si aerisirea spatiului expozitional este programata zilnic intre 12:30 si 13:00.La intrarea in muzeu vor fi amplasate dispensere cu dezinfectant pe baza de alcool pentru dezinfectarea mainilor, dar si covoare cu dezinfectant pentru incaltaminte.Conducerea muzeului anunta ca se va masura temperatura vizitatorilor la intrarea in incinta, fiind interzis accesul celor care prezinta simptome de infectie respiratorie si al celor care au temperatura mai mare de 37,3 grade Celsius.Totodata, accesul pe terase si in spatiul muzeal este permis numai cu purtarea mastilor de protectie (medicale/non-medicale) pe toata durata vizitei, pe durata vizitei este obligatorie pastrarea distantei de minimum doi metri intre persoane, numarul maxim de vizitatori intr-un spatiu expozitional/sala fiind de cinci persoane.Turistii nu vor beneficia de tururi ghidate, insa ei se vor putea documenta cu ajutorul unor panouri informative traduse in cinci limbi de larga circulatie care vor fi amplasate in fiecare sala.