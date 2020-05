Cati bani a pierdut Muzeul Antipa in 2 luni de pandemie: Redeschiderea nu se poate face pana Guvernul nu spune cum

Ziare.

com

Luis Ovidiu Popa, managerul muzeului, a declarat ca a cerut o subventie suplimentara de 400.000 de lei Ministerului Culturii, in subordinarea caruia este, pentru a acoperi cheltuielile reprezentate de materialele necesare redeschiderii in siguranta. El a precizat si ca a solicitat suspendarea unui Ordin de ministru din 2009, care instituie gratuitate pentru vizitarea muzeelor din subordinea MC, pe perioada vacantelor scolare, pentru toti elevii.Directorul muzeului a precizat ca nu exista inca o data stabilita pentru dechidere."Nu stim cand, pentru ca ieri au fost puse de Institutul National de Sanatate Publica si pe site-ul Ministerului Culturii niste recomandari despre care ministerul spune ca nu sunt masuri de redeschidere, ca ele urmeaza sa fie reglementate. Asa ca, pana nu vor fi reglementate, pentru a sti varianta finala, nu stim care sunt eforturile necesare pentru implementarea lor. Ce stim este ca nu redeschidem vineri", a spus el.Nu exista, pana in prezent, o alta data in plan, pentru ca "atata timp cat nu stim ce sa facem, nu putem sa ne facem niciun calcul"."Toata functionarea muzeului era sustinuta din venituri proprii. Chiar acum am semnat si am trimis catre minister o solicitare de rectificare prin care cheltuielile generate in timpul acestor luni cat muzeul a fost inchis - pentru ca facturile au continuat sa vina, iar bani nu am mai facut, plus cheltuielile necesare redeschiderii, atat cat am putut anticipa (masti, dezinfectant, dispense de gel) pe care le-am cumparat deja - sa fie acoperite", a adaugat el.Toate muzeele au aceeasi problema, a subliniat Popa. "Suntem cu mai putini bani si avem de facut lucruri in plus""In perioada 10 martie - 15 mai, prin nefunctionarea expozitiei permanente si a celei temporare, Antipa a pierdut 934.000 de lei. Evident ca perioada va fi mai lunga, pentru ca nu deschidem in 15 mai. In aceeasi perioada, am acumulat cheltuieli de peste 400.000 de lei - bani despre care va spuneam ca i-am solicitat.Faptul ca inregistram venituri mai mari decat cheltuieli nu inseamna ca aveam profit la finalul anului, pentru ca incasarile nu sunt liniare de-a lungul anului. La final de an, veniturile proprii ne permiteau sa acoperim toate cheltuielile de intretinere si functionare ale institutiei", a explicat el.Subventia anuala de 4,5 milioane de lei primita de la Ministerul Culturii ajunge doar pentru o luna, a mai spus managerul.In afara de Peles, care are un statut special, Muzeul "Antipa", a afirmat Popa, "este de departe muzeul care trebuia sa faca cele mai mari venituri proprii si care, deci, este afectat cel mai grav de criza asta". Printre cele mai vizitate muzee care functioneaza in spatii inchise, Antipa este acum intr-o situatie incerta: "Daca va fi limitata vizitarea la un numar de persoane, cheltuielile vor fi mai mari decat incasarile".Popa a mai spus ca in aceasta perioada au fost facute anumite economii - serviciile de supraveghere a muzeului sunt externalizare, astfel ca acel contract a fost suspendat. Alte muzee, a mai mentionat el, nu au putut face nici asta, deoarece paza este asigurata de angajati proprii.Legat de intreaga situatia, managerul muzeului a discutat cu secretarul de stat Liviu Bratescu, iar raspunsul a fost ca "Ministerul Culturii este constient ca institutiile din subordine nu mai au cum sa realizeze veniturile proprii planificate si ca se spera ca Guvernul isi va asuma asta".In cazul Muzeului "Antipa", aceasta situatie s-ar putea traduce in incapacitate de plata.Managerul a precizat si ca a solicitat suspendarea unui Ordin de ministru din 2009, semnat de Theodor Paleologu, care instituie gratuitate pentru vizitarea muzeelor din subordinea MC pe perioada vacantelor scolare pentru toti elevii, de la clasa 0 la clasa a 12-a: "Intelegem sensul si principiul e bun, doar ca, in contextul asta, ne va impiedica sa generam veniturile proprii de care avem nevoie. Am solicitat secretarului de stat sa analizeze daca acest Ordin nu ar putea fi suspendat in aceasta perioada".In plus, el a mai spus ca este "o situatie discriminatorie": "Muzeele din subordinea institutiilor locale nu aplica aceasta masura si este ciudat si pentru sectorul creativ, pentru ca, practic, facem o concurenta neloiala.Liviu Bratescu nu a oferit inca un raspuns, Popa a transmis solicitarea in scris si asteapta.Despre dezinfectie, el a spus ca - in cazul muzeelor - este dificil de realizat: "Substantele cu care se face afecteaza patrimoniul. Ar trebui sa existe analize, e complicat. In plus, costurile sunt mari. Am primit o oferta. Numai pentru expozitie ar costa peste 3.000 de lei una. Daca se doreste, cum am vazut in masurile de ieri, una pe saptamana, inseamna 12.000 de lei, care, in momentul cu o vizitare redusa, reprezinta niste bani pe care trebuie sa ii iei de undeva.In urma cu o saptamana, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca, din 15 mai, odata cu relaxarea masurilor impuse in criza sanitara, muzeele vor putea fi redeschise.Intre muzeele nationale din Capitala, Muzeul Taranului Roman a anuntat ca va ramane inchis pana in iunie, la fel si Muzeul National de Arta Contemporana. Muzeul National de Arta al Romaniei, Muzeul Colectiilor de Arta, Muzeul Zambaccian si Muzeul Theodor Pallady vor fi redeschise din 20 mai.Citeste si Muzeele se redeschid si nu prea, dupa data de 15 mai: Care sunt cauzele