Sfintii Bush, Gorbaciov si Papa Ioan Paul al II-lea din Biserica de la Petresti. De ce au fost pictati "groparii comunismului" in lacasul de cult ortodox FOTO

Cei trei demolatori ai comunismului sunt, in opinia fostului preot Alexandru Coman, Papa Ioan Paul al II-lea, fostul presedinte american George Bush si ultimul presedinte al URSS, Mihail Gorbaciov. Preotul paroh a decedat in 2014, dar a lasat in urma o veritabila atractie, mai ales pentru turisti straini.Sub pictura care ii reprezinta pe cei trei lideri este scris textul: "Cand omul striga: "Opriti planeta vreau sa cobor", Dumnezeu prin acesti oameni providentiali a schimbat mersul lumii". Prima parte a textului provine din dramaturgia americana. Originalitatea picturii este prezenta in tot lacasul de cult.Bush, Papa Ioan Paul al II-lea si Gorbaciov, demolatorii comunismuluiAstfel, pe peretele din stanga intrarii au fost pictati, tot pentru prima data intr-o biserica ortodoxa, cei trei mari poeti ai Ardealului: George Cosbuc, Lucian Blaga si Octavian Goga , insotiti de tExtul: "Poeti care au plans durerile Ardealului si au invesnicit taranul si satul romanesc-transilvan".Biserica monumentala de la PetrestiPe un perete din pridvor sunt pictati cei doi mari filosofi greci, Platon si Aristotel. Scena Nasterii Domnului ii cuprinde, in loc de cei trei magi de la rasarit, pe trei dintre marii domnitori romani: Stefan cel Mare, Mihai Viteazul si Constantin Brancoveanu. In plus, langa fostu Patriarh Teoctist este pictat Episcopul Greco-Catolic Inochentie Micu Klein, iar langa fostul Arhiepiscop de Alba Iulia, Andrei Andreicut, in prezent Mitropolit al Clujului, este reprezentat Episcopul Evanghelic Albert Klein.Poetii ArdealuluiPictura executata de pictorul Nicolae Govoreanu din Blaj este considerata ca o pledoarie pentru unitatea lumii crestine, a celor trei mari biserici, ortodoxa, catolica si protestanta. Pictura vine oarecum in contradictie cu picturile din celelalte biserici ortodoxe din Romania, fiind un act de curaj al preotului paroh, a carui figura se regaseste, de asemenea, pe un perete ale lacasului de cult.S-a dorit reprezentarea celor trei personalitati si pentru a raspunde oprelistilor din vremea comunismului, concretizate prin opozitia sistemului fata de construirea noii biserici de la Petresti. Lacasul de cult a fost ridicat sub pretextul modernizarii bisericii vechi. Astfel, in timp ce se ridica noua biserica in jurul celei vechi, aceasta din urma era demolata.Preotul Alexandru Coman (1946 - 2014)Satul Petresti a avut, inainte de 1989, doar o micuta biserica ortodoxa, care purta hramul "Sfintei Fecioare Maria". Dupa evenimentele din 1989, cu ajutorul fostului episcopul ortodox de Alba Iulia, Emilian Birdas, preotul paroh din Petresti, Alexandru Coman s-a apucat de constructia unei noi si impunatoare biserici, terminata abia in 2001. Biserica noua aduce mai mult cu o catedrala decat cu o biserica parohiala. De altfel, biserica a costat enorm, numai un metru patrat de pictura valorand 24 de dolari SUA.In curtea bisericii este un monument impresionant inchinat eroilor din Petresti, care au murit in cele doua razboaie mondiale. De asemenenea, intr-o cladire anexa este amenajat un muzeu al traditiilor populare. Se pot vedea aici obiecte foarte vechi, cum ar fi un razboi de tesut, o tiparnita de plicuri, icoane pe sticla, haine populare, fotografii document si obiecte arheologice foarte vechi, din cultura Petresti, descoperite in zona localitatii.Petrestiul este sat component al municipiului Sebes si are aproximativ 4.500 de locuitori.