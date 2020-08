Mesterii populari, afectati puternic de pandemie: "Ne-a lasat fara niciun venit"

"Este foarte greu pentru noi, mesterii populari, pentru ca in fiecare an veneam la Muzeul ASTRA din Sibiu si eram bine primiti de catre toti vizitatorii muzeului. (...) Chiar vindeam destul de bine, pentru ca este un targ foarte mare, unde vin foarte multi mesteri, aproximativ 250 de mesteri si avand un avand un atat de mare renume, veneau si foarte multi turisti, dar anul acesta este un an foarte greu pentru noi", a declarat mesterul Daniel Stanciu.Cei aproximativ 250 de mesteri populari care au fost prezenti in ultimele trei zile la Targul Creatorilor Populari din Muzeul ASTRA din Sibiu spera ca pandemia sa treaca, pentru ca sa isi poata vinde produsele."Speram sa treaca pandemia asta, starea asta de criza. Ne-a afectat foarte tare, ne-a lasat fara niciun venit. Eu am avut noroc ca sunt angajat si la Centrul Cultural Vrancea, si eu si sotia am avut un venit sigur, dar a fost foarte greu", a spus si mesterul Pavel Lupasc.