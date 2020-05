Ministerul Culturii: In prima faza se vor deschide muzeele in aer liber. Managerii celorlalte muzee au mai cerut timp

Ziare.

com

Liviu Bratescu a declarat ca muzeele care functioneaza in aer liber vor fi deschise "cat mai repede posibil", el dand ca exemplusau"Am gandit ca deschiderea muzeelor in aer liber, cum ar fi Muzeul Satului sau Muzeul Bran, sa aiba loc cat mai repede, eventual la finalul acestei saptamani. Celelalte muzee ne-au transmis dorinta de a le mai lasa ceva timp si intelegem aceasta preocupare a managerilor.. Nu este vorba aici de mutarea responsabilitatii pe managerul unitatii respective. Dar sunt situatii in care cei care conduc o institutie de spectacol sau un muzeu cunosc mai bine lucrurile. Este vorba de", a afirmat secretarul de stat in Ministerul Culturii, Liviu Bratescu.Cat priveste reluarea spectacolelor sau a festivalurilor, Liviu Bratescu a spus ca "pentru Guvern ar fi foarte simplu si eficient din punct de vedere electoral sa ridice toate restrictiile", dar ca acest lucru nu este posibil."Ar fi simplu sa deschidem imediat institutiile de spectacol, nu doar muzeele sau librariile si sa lasam festivalurile sa se desfasoare conform calendarului stabilit. Probabil ca, in prima faza, foarte multa ne-ar fi apreciat si ne-ar fi aplaudat ca repornesc motoarele si in zona culturala. Dar", a afirmat Liviu Bratescu.Secretarul de stat in Ministerul Culturii a recunoscut ca exista o presiune zilnica asupra Guvernului pentru redeschiderea activitatilor in domeniul cultural."Azi e greu de facut o prognoza si sa spunem cand ne vom intoarce in salile de spectacol. Pentru noi fiecare loc de munca din domeniul creatiei culturale este important. Cerem intelegere, pentru ca masurile pentru combaterea pandemiei sunt luate si in functie de modul cum evolueaza aceasta criza.Dorim deschiderea institutiilor de spectacole. Si in Europa este aceeasi situatie dificila, se amana spectacolele peste tot. Prudenta trebuie sa caracterizeze fiecare decizie guvernamentala", a mai spus secretarul de stat Liviu Bratescu.