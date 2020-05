Muzeele se redeschid si nu prea, dupa data de 15 mai: Care sunt cauzele

Ziare.

Astfel,se vor redeschide pentru public incepand cu data de 20 mai 2020, potrivit unui anunt al MNAR.Programul temporar de vizitare va fi de miercuri pana duminica, in intervalul orar 11:00-17:00.In perioada 15-20 mai va avea loc pregatirea spatiilor expozitionale astfel incat vizitele sa se desfasoare in conditii de siguranta.Luni, 18 mai, vor fi anuntate masurile privind protectia vizitatorilor impotriva Covid-19, potrivit reprezentantilor MNAR.In schimb,isi redeschide portile pentru vizitatori odata cu iesirea din starea de urgenta, din 15 mai, a anuntat administratia sitului.Potrivit unui comunicat de presa, de marti, al Administratiei Sarmizegetusa Regia din judetul Hunedoara, "Incepand cu data de 15 mai 2020 situl arheologic va fi redeschis pentru vizitare, desi ne aflam in stare de urgenta va invitam sa vizitati capitala dacilor respectand, bineinteles, conditiile impuse de autoritati".Programul de vizitare este intre orele 09:00 si 20:00.Alte muzee insa vor fi deschise pentru vizitatori abia peste cateva saptamani.De exemplu,, gazduit in incinta Palatului Parlamentului, anunta pe pagina oficiala de Facebook ca va fi redeschis publicului in 10 iunie."Printr-o coincidenta, relaxarea restrictiilor ne-a surprins in plina munca, pregatind si instaland 5 noi expozitii. Astfel, muzeul si terasa lui vor ramane inchise inca putin timp, din 15 mai pana in 9 iunie", se arata in comunicatul MNAC.In ceea ce priveste Muzeul Antipa sau Muzeul National al Hartilor si Cartii Vechi inca nu s-a luat o decizie prvind ziua cand isi vor deschide portile.Astfel,nu se va deschide pentru public din data de 15 mai, potrivit unui anunt publicat pe site-ul institutiei."Personalul institutiei va lucra insa ca muzeul, un loc extrem de vizitat, fermecator si dorit de public, sa devina un mediu sigur pentru sanatatea noastra, angajati si vizitatori, deopotriva. Din acest motiv, din grija pentru sanatatea si siguranta vizitatorilor nostri, asteptam normele generale de securitate biologica ce urmeaza a fi publicate de organismele abilitate, le vom implementa si apoi va vom astep-ta cu inimile deschise sa ne vizitati".Reprezentantii muzeului au transmis ca vor comunica in timp real stadiul masurilor pe care le imple-menteaza si data la care vor putea deschide muzeul pentru public.Sia anuntat pe Facebook ca nu va redeschide portile pentru public in 15 mai."Chiar daca pe 15 mai muzeele se redeschid pentru angajati, ele nu vor fi deschise pentru public. Se vor deschide dupa ce vom lua masurile de siguranta privind imbolnavirea cu virusul Sars- Cov -2. Pana atunci, ramaneti alaturi de noi in mediul online. Va vom anuta curand data de la care vom putea primi vizitatori in siguranta", se arata in informare.