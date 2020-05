Muzeul Antipa se redeschide pe 1 iunie. Cum se face accesul si cat dureaza vizita

Ziare.

"Dupa o lunga despartire impusa de epidemia de coronavirus, Muzeul National de Istorie Naturala 'Grigore Antipa' isi deschide portile intr-o zi cu o semnificatie speciala pentru copii. Si ce cadou mai placut poate oferi Muzeul 'Antipa' copiilor, de ziua lor, decat redeschiderea sa, pe data de 1 iunie", se arata intr-un comunicat transmis joi AGERPRES.In perioada urmatoare, programul de vizitare a Muzeului Antipa este de miercuri pana duminica, intre orele 11,00 si 19,00 (ultimul vizitator intra la ora 18,00). Eventuale exceptii de la acest program vor fi comunicate din timp.In conformitate cu normele in vigoare, vizitarea muzeului se va putea face cu respectarea urmatoarelor masuri:- Accesul publicului in muzeu se va face numai in conditiile purtarii unei masti (medicala/non-medicala) pe toata durata vizitei in muzeu. Masca trebuie sa acopere atat gura cat si nasul;- Accesul vizitatorilor in muzeu se va face numai dupa efectuarea triajului observational si a termometrizarii noncontact. Persoanele care refuza sa le fie verificata temperatura sau care prezinta simptome de infectie respiratorie (tuse, stranut, rinoree) nu vor avea acces in muzeu;- Vizitatorii isi vor dezinfecta mai intai mainile cu dezinfectant pe baza de alcool, care este pus la dispozitie de muzeu si vor utiliza covoarele cu dezinfectant pentru incaltaminte aflate la intrare;- La receptia muzeului/casa pentru eliberarea biletelor de intrare, este permis accesul, simultan, pentru maxim doua persoane/membri ai familiei. Pentru achizitionarea biletelor se recomanda plata cu cardul;- Durata vizitei va fi limitata la maximum doua ore;- Pe parcursul traseului de vizitare, precum si in timpul asteptarii (daca va fi cazul) pentru accesul in muzeu, este obligatorie pastrarea unei distante de doi metri fata de alti vizitatori si fata de personalul muzeului;- Circuitul de vizitare este unidirectional si este marcat cu sageti directionale la nivelul fiecarui etaj. Astfel, publicul va respecta urmatorul traseu de vizitare: Parter ->Etaj -> Demisol;- Magazinul de suveniruri si expozitia temporara "Vino sa vezi cum joaca natura snake" se pot vizita numai dupa vizitarea expozitiei permanente;- In cadrul expozitiei permanente a muzeului se poate afla, simultan, un numar de maximum 350 vizitatori. Din acest motiv, accesul vizitatorilor in incinta muzeului se va efectua controlat si gradual, pe masura ce persoanele care au terminat parcurgerea traseului de vizitare parasesc muzeul;- Pe toata durata vizitei, publicul este rugat sa respecte instructiunile personalului muzeului;Potrivit reprezentantilor muzeului, in cadrul expozitiei permanente nu vor fi disponibile sistemele de informare de tip touchscreen, audioghidurile si nici zona pentru depozitarea bagajelor.De asemenea, in perioada starii de alerta nu vor fi disponibile vizitarea in grup a muzeului, tururile ghidate in cadrul expozitiei permanente, nu se vor organiza evenimente cu participarea publicului, precum programe educationale, vernisaje, conferinte publice, lansari de carte etc.Vezi si Cati bani a pierdut Muzeul Antipa in 2 luni de pandemie