Singurul muzeu din Romania dedicat artei lemnului s-a redeschis. Colectie de mii de piese cu valori uriase

Este vorba despre Muzeul Arta Lemnului din localitatea Campulung Moldovenesc, judetul Suceava. Infiintat in 1936, centrul de cultura a fost inchis timp de trei ani pentru lucrari ample de refacere.Piese reprezentative din colectia de mii de obiecte aflate in depozitele institutiei de cultura sunt prezentate publicului intr-o expozitie temporara deschisa incepand cu 1 iunie.Cladirea care adaposteste muzeul este monument istoric. A fost construita la inceputul secolului XX, cand Bucovina se afla inca in administrarea Imperiului Austro-Ungariei, fiind initial sediu pentru Prefectura si ulterior pentru Sfatul Popular al Raionului Campulung Moldovenesc, dupa 1950.Incepand cu 2018, cladirea a fost restaurata in urma unui proiect cu fonduri europene in valoare de 3 milioane de euro.In colectia muzeului se gasesc piese de mare valoare, unele cu vechimi de peste 400 de ani , unice in Romania.Muzeul Arta Lemnului Campulung Moldovenesc este considerat "fratele" mai mic al Muzeului Taranului Roman, care implineste 115 ani de la infiintare in 2021.