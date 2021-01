Muzeul Luvru a pierdut in anul pandemiei 90 de milioane de euro

Cel mai mare muzeu din lume, inchis timp de sase luni, a primit 2,7 milioane de vizitatori in 2020, in comparatie cu 9,6 milioane in 2019 si recordul absolut de 10,2 milioane de vizitatori in 2018.In perioada de vara, muzeul, privat de cei mai mari admiratori - turisti americani, chinezi, japonezi, brazilieni - ce reprezinta in mod obisnuit 75% din vizitatori - a primit public francez: 84% din vizitatori.In ciuda expozitiilor-vedeta "Leonard de Vinci" (1,1 milioane de vizitatori) care s-a incheiat inainte de primul lockdown, pierderi de venituri de mai mult de 90 de milioane de euro, ajutorul de la stat ajungand la 46 de milioane de euro.Anul 2020 a fost marcat de o diversificare semnificativa a ofertei online a muzeului, care numara 9,3 milioane de abonati pe retelele de socializare (+1,02 milioane de abonati in raport cu 2019), si 21 de milioane de vizite pe site-ul louvre.fr.Expozitiile "Le Corps et l'ame de Donatello a Michel-Ange" si "Altdorfer" au fost prelungite si dupa ianuarie.