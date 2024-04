Noaptea Muzeelor in Capitala si in tara: Ce puteti vizita si ce surprize va asteapta

Noaptea Muzeelor, eveniment aflat la a noua editie, are loc in acest an pe 18 mai, respectiv sambata spre duminica, fiind imbogatit cu noi surprize pentru vizitatori.

Noaptea Muzeelor, eveniment initiat de Ministerul Culturii din Franta, este pandantul nocturn al Zilei Internationale a Muzeelor. Prin urmare, asistam la o dubla sarbatoare pe 18 mai 2013: Ziua Internationala a Muzeelor si Noaptea Europeana a Muzeelor, se arata pe site-ul oficial al evenimentului.

Noutatea din acest an este reprezentata de proiectul "Noaptea Muzeelor in 4 acte: Bucuresti, Baia Mare, Cluj-Napoca, Sibiu", coordonat de Reteaua Nationala a Muzeelor din Romania, care imbogateste evenimentul prin introducerea a patru circuite intre muzeele din cele patru orase, in premiera pentru Cluj-Napoca si Sibiu.

Astfel, in aceste orase vor fi disponibile harti tiparite cu muzeele participante, care, de asemenea, vor fi incarcate si pe site-ul oficial in format electronic.

In noaptea de 18 mai, muzeele bucurestene isi asteapta vizitatorii la expozitii, spectacole de muzica, dans, teatru si film, proiectii si evenimente speciale interactive.

Pentru a-si stabili mai usor propriul traseu, vizitatorii sunt invitati si in acest an sa foloseasca harta cu programul Noptii Muzeelor in Bucuresti. Printre institutiile participante se numara Muzeul Bellu, Muzeul Militar National "Regele Ferdinand I", Muzeul Municipiului Bucuresti, Muzeul National de Arta al Romaniei, Muzeul"Grigore Antipa", Muzeul de Istorie, Muzeul Satului si multe altele.

Sibienii vor putea vizita in noaptea de sambata spre duminica Muzeul de Etnografie Universala, Muzeul Civilizatiei Populare Traditionale, Muzeul Brukental si altele.

De asemenea, la Cluj-Napoca, printre muzeele care isi asteapta vizitatorii se numara Muzeul de Arta, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Muzeul National de Istorie, Muzeul Universitatii Babes-Bolyai si Muzeul Apei.

La Baia Mare, muzeele care isi vor deschide portile pe 18 mai vor fi, printre altele, Muzeul de Mineralogie, Muzeul de Istorie si Arheologie Maramures, Muzeul de Arta si Muzeul de Etnografie si Arta Populara.

Alte orase participante la Noaptea Muzeelor 2013 sunt Alba, Arad, Bacau, Brasov, Caras-Severin, Constanta, Golesti, Gorj, Hunedoara, Iasi, Mures, Oradea, Prahova, Ramnicu-Sarat, Sfantu-Gheorghe, Slatina, Slobozia, Suceava, Timisoara si Tulcea.

Proiectul cultural este finantat cu sprijinul Administratiei Fondului Cultural National, iar Reteaua Nationala a Muzeelor din Romania (RNMR) este partener oficial al evenimentului la nivel international, asigurand o promovare ampla si coerenta a activitatilor organizate de muzeele romanesti, precizeaza organizatorii. De asemenea, aproximativ 3.000 de muzee din Europa sarbatoresc anual evenimentul.

Pentru a vedea toate muzeele participante puteti accesa site-ul oficial al evenimentului noapteamuzeelor.ro

