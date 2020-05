Patru muzee din Bucuresti se redeschid miercuri: Ce reguli trebuie respectate

Ziare.

com

Asta se va face cu respectarea masurilor de siguranta impuse de starea de alerta instituita ca urmare a epidemiei cu noul coronavirus, accesul fiind permis in grupuri de maximum trei persoane, la un interval de cinci minute.Potrivit unui anunt postat, luni, pe site-ul, programul temporar de vizitare va fi de miercuri pana duminica, in intervalul orar 11,00 - 17,00, publicul avand acces in Galeria de Arta Europeana si Galeria Nationala de la sediul central, precum si laIn timpul vizitei, publicul este invitat sa urmeze setul de reguli stabilite conform Ordinului de ministru nr. 2855 din 15/05/2020.Astfel, accesul in galeriile cu expunere permanenta se va face pentru sediul central, prin portile A1 si A4 - folosind fluxuri separate pe sensurile de intrare/iesire, iar pentru Muzeul Colectiilor de Arta accesul se face prin corpul B, iar iesirea prin corpul A:- accesul persoanelor se va face prin zonele de dezinfectare de la intrarile marcate;- accesul este permis in grupuri de maximum trei persoane (exceptate sunt familiile cu doi sau mai multi copii);- accesul grupurilor se face la un interval de 5 minute;- se permite accesul vizitatorilor numai in conditiile purtarii obligatorii a mastii individuale si dupa verificarea temperaturii de catre reprezentantul muzeului, iar nerespectarea acestor prevederi conduce la refuzarea accesului;- curtile muzeelor se vor folosi drept spatiu de asteptare pentru vizitatori;- nu se vor organiza vernisaje, vizite ghidate si programe educative pe perioada pandemiei;- caile de acces, precum si sensul de circulatie in interior sunt diferentiate conform semnalizarilor de separare a fluxurilor: intrare/iesire, iar vizitatorii sunt rugata urmareasca sagetile de sens si instructiunile personalului."Aceste masuri sunt menite sa contribuie la protectia dumneavoastra si a personalului muzeului. Va multumim pentru sprijin. In continuare va invitam sa ramaneti aproape de arta si in mediul online prin intermediul paginilor de Facebook si Instagram, dar si pe canalul de YouTube al MNAR", se mai arata in postarea Muzeului National de Arta.Totodata,va putea fi vizitat de luni pana duminica, intre orele 10:00 si 18:30.Potrivit unui comunicat al Muzeului Satului, transmis marti Agerpres, se instituie urmatoarele reguli:- Obligativitatea purtarii mastii (medicala/nonmedicala), cu acoperirea gurii si nasului;- Respectarea distantei de minimum 1,5 m intre persoane;- Limitarea grupurilor de vizitatori la 5 persoane;- Limitarea vizitei la un interval de timp de 2 ore;- Interzicerea accesului in muzeu a persoanelor care prezinta simptome de infectie respiratorie (tuse, stranut, rinoree);- Interzicerea accesului in muzeu a persoanelor care prezinta o temperatura peste 37,3 grade C sau care refuza sa le fie verificata temperatura;Muzeul a pregatit o serie de masuri pentru prevenirea COVID-19, astfel incat vizitatorii sa fie in siguranta:- Intrarea in muzeu se va face prin Sos. Kiseleff, nr. 28, iar iesirea prin Sos. Kiseleff nr. 30 si poarta "Miorita" (Parcul "Regele Mihai I" - Debarcader).- Au fost montate panouri informative cu normele sanitare (purtat masti, manusi etc.) si de distantare sociala recomandate de Institutul National de Sanatate Publica in lupta impotriva coronavirusului.Siisi deschide portile miercuri.Si aici au fost impuse mai multe noi reguli:- va fi permis accesul vizitatorilor numai in conditiile purtarii obligatorii a mastii individuale si dupa verificarea temperaturii de catre reprezentantul muzeului;- nerespectarea acestor prevederi conduce la refuzul accesului; accesul este permis in grupuri de maxim 3 persoane (cu exceptia familiilor cu mai multi copii);- accesul grupurilor se face la un interval de 5 minute;- persoanele si grupurile care au realizat programari, telefonic sau prin e-mail au prioritate;- atat la intrarea in muzeu, cat si in expozitii se vor utiliza dozatoarele cu dezinfectant;- caile de acces, precum si sensul de circulatie in interiorul muzeului au fost diferentiate conform semnalizarilor de separare a fluxurilor: intrare / iesire, iar spatiul expozitional delimitat prin realizarea unor trasee pe care publicul este rugat sa le urmeze.De asemenea, vizitatorii sunt sfatuiti sa respecte instructiunile personalului.In interiorul muzeului se va pastra distanta de 1,5 metri intre vizitatori, respectiv personalul muzeului; vizita va fi limitata la un interval de timp de cel mult 2 ore; in spatiul expozitional se pot afla concomitent 100 de persoane.Accesul de noi vizitatori va fi permis gradual si progresiv, pe masura ce persoanele care au vizitat expozitiile au parasit muzeul; in intervalul orar 13.30 - 14.00 se va realiza igienizarea spatiului expozitional, scrie News.ro.Citeste si Cati bani a pierdut Muzeul Antipa in 2 luni de pandemie: Redeschiderea nu se poate face pana Guvernul nu spune cum