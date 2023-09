Presa straina: Romania deschide muzeul comunismului. Cum sunt vazute ultimele clipe ale Ceausestilor

La mai bine de 20 de ani dupa executarea dictatorului Nicolae Ceausescu si a sotiei sale, Elena, fiind condamnati pentru genocid, Romania a inaugurat, marti, muzeul comunismului, scrie presa straina.

Acesta este dedicat ultimelor doua zile din viata sotilor Ceausescu, deschiderea memorialului avand loc in contextul dezvoltarii democratiei in Romania, relateaza ABC News.

Muzeul se afla in cladirea militara in care au avut loc procesul si executia dictatorilor, localizata in Targoviste, un oras situat la 80 de kilometri nord-vest de Bucuresti.

Nicolae Ceausescu a condus Romania timp de aproape 25 de ani "cu un pumn de fier", scriu jurnalistii straini despre dictatorul comunist.

Dupa mai mult de doua decenii, vizitatorii muzeului pot vedea farfuriile de metal din care au mancat cei doi, paturile in care au dormit, dar si camera in care a fost improvizat un mic tribunal si in care au fost judecati de catre o instanta militara speciala.

Un obiectiv al muzeului este si zidul in care cei doi au fost impuscati mortal, in ziua de Craciun a anului 1989, in jurul orei 2:45.

Andrei Kemenci, comandantul din anul 1989 al unitatii militare de la Targoviste, a facut, marti, un tur al muzeului alaturi de jurnalisti. El a dezvaluit ca Ceausescu era nemultumit de faptul ca nu primea acolo decat paine neagra si dulciuri.

Kemenci a mai spus ca liderul comunist a cerut sa isi schimbe hainele si sa imprumute bani pe care voia sa ii cheltuie la o cantina militara. Muzeul va fi deschis si pentru public in zilele urmatoare, iar biletul de acces va costa sapte lei.

In 1989, fortele romane au impuscat si ucis aproape 1.000 de persoane care manifestau impotriva comunismului, cele mai multe fiind neinarmate.

Dupa ce Armata a intors armele, fraternizand cu poporul, sotii Ceausescu au incercat sa fuga cu elicopterul pe 22 decembrie, insa, in cele din urma, au ajuns la Targoviste, unde au fost executati, reamintesc jurnalistii straini.