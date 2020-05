Muzeul Antipa se redeschide pe 1 iunie

Ziare.

"Ce cadou mai placut poate oferi Muzeul Antipa copiilor decat redeschiderea sa, pe data de 1 iunie? Dupa lunga despartire impusa de epidemia de coronavirus, Muzeul Antipa isi deschide portile cu ocazia zilei de 1 iunie, respectand toate masurile pentru siguranta vizitatorilor.Asadar, numaratoarea inversa a inceput. Ne mai despart doar 10 zile de momentul mult asteptat si, pe masura ce timpul se scurge, ne dam seama ca, pe cat de mare a fost dorul vostru de a ne vizita, pe atat de mare a fost si dorinta noastra de a fi impreuna cu voi, din nou! Pana atunci, ne dam intalnire in mediul online, pe pagina noastra de Facebook, pe Instagram si pe site-ul muzeului www.antipa.ro ", informeaza pe Facebook Muzeul National de Istorie Naturala "Grigore Antipa" - ne indeamna celebra girafa de la intrarea in muzeul din Piata Victoriei intr-o fotografie care ilustreaza anuntul.Alte patru muzee din Bucuresti s-au redeschis miercuri: Muzeul National de Arta al Romaniei, Muzeul Colectiilor de Arta, Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti" si Muzeul National de Istorie a Romaniei. Toate au anuntat masuri vizand protectia personalului si a publicului, in conditiile starii de alerta generate de pandemia de coronavirus.