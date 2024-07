Americanilor li se pare ciudat ca obtin cam rar premiul Nobel pentru literatura

Anul acesta, premiul Nobel pentru literatura a fost atribuit scriitorului chinez Mo Yan. Opinia publica americana se simte frustrata de faptul ca, de aproape doua decenii, niciun american nu s-a bucurat de o asemenea disinctie, desi au fost propusi mai multi candidati cu merite, ale caror lucrari sunt recunoscute ca bestseller-uri.

Dispute si pretentii

In mod deosebit, anul acesta presa americana a scris ca distinctia trebuia sa fi fost acordata scriitorului Philip Roth, personalitate de incontestabil prestigiu mondial - noteaza rue89.

Autor a 53 de lucrari de mare rasunet, scrise intr-un interval de 51 de ani, lui Philip Roth i s-au decernat deja, pentru meritele sale, 37 de inalte distinctii, atat in SUA, cat si in strainatate.

A fost de trei ori distins cu prestigiosul premiu Pulitzer, a primit de sapte ori distinctia National Book Award, i s-a atribuit premiul Franz Kafka.

Neatribuirea premiului Nobel americanului Philip Roth a starnit un val de indignare in randul jurnalistilor transatlantici. Dar nu numai in randul lor. In Franta, de exemplu, ziarul Le Nouvel Observateur titra inca din anul 2008: "Philip Roth ar fi meritat sa primeasca demult premiul Nobel".

Intr-adevar, scriitorul american a fost propus de mai multe ori consecutiv si nici acum, dupa trei ani, propunerea n-a fost retinuta.

Tiraj: 500 milioane exemplare

Ziarul mai face observatia ca si alti autori au trecut tangent pe langa prestigiosul premiu fara sa ajunga la el. Un exemplu este scriitoarea Danielle Steel, ale carei romane nu lipsesc de pe niciun stand al aeroporturilor din lume. Totusi, nici ea nu a ajuns sa vada premiul.

Este greu de apreciat in ce masura ziarul are dreptate, dar scriitoarea atrage intr-adevar atentia cu cele aproape 80 de romane publicate, vandute in peste peste 500 de milioane de exemplare, in 57 de tari, dupa ce au fost traduse in 28 de limbi.

Danielle Steel s-a bucurat de 37 de inalte premii, distinctii si nominalizari, cu exceptia faimosului premiu Nobel.

Cum era si normal, presa s-a interesat asupra acestui subiect pe langa Horace Engdahl, secretar perpetuu al Academiei Suedeze, care n-a negat un oarecare favoritism al juriului, in beneficiul Europei. Dupa valurile starnite in 2008, pentru faptul ca premiul n-a fost atribuit atunci niciunui american, el declara:

"Exista, fireste, autori mari in cadrul oricarei culturi, dar nimeni nu poate nega faptul ca Europa se afla mereu in centrul literar al lumii, nu Statele Unite".

Exilati, intemnitati, cenzurati si premiati

Totusi, chiar daca centrul lumii literare se afla in Europa, premiul Nobel s-a atribuit nu o data departe de acest "centru", adesea tocmai in China. Chinezii s-au mai bucurat de premiul Nobel, atribuit emigrantului Gai Xinjuang acum 12 ani si dezidentului incarcerat Liu Xiaobo, in 2010.

Actualul premiat Mo Yan traieste liber in China, nu este nevoit sa se exileze, iar romanele sale sunt publicate si vandute in patria lui - toate in afara de unul singur, intitulat "Sani frumosi, fese frumoase". Morala proletara l-a socotit indecent si l-a supus cenzurei.

Ultimul premiu acordat unui american dateaza din 1993 si i-a revenit scriitorului Toni Morrison. Deci America nu este chiar atat de neglijata, cum lasa de inteles presa transatlantica, cea care se considera in stare de soc, dupa ce a fost surclasata de reprezentantul Chinei.

Dar nici secretarul perpetuu al Academiei Suedeze nu-si poate justifica explicatiile, daca observam ce departe sunt unii premiati fata de "centrul literar al lumii": Egipt (1988), Peru (2010), Sfanta Lucia din Caraibe (1992), Africa de Sud (1991), Egipt (1998), Columbia (1882), Australia (1973), Chile (1971), Japonia (1968), plus China de care am vorbit.

Sa nu mergem mai departe. E destul sa observam ca, in acest rastimp, Statele Unite au beneficiat de patru premii Nobel pentru literatura. Poate ca este prea putin, in raport cu pretentiile. S-ar putea sa fie totusi echitabil, in raport cu participantii.

