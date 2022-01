Cercetatorul roman laureat al Premiului Nobel: Educatia primita in Romania mi-a folosit

Stefan Hell, cercetatorul german nascut in Romania care a primit miercuri Nobelul pentru Chimie, a declarat ca este recunoscator educatiei primite in tara noastra.

"M-am nascut in Arad, am radacinile acolo, acolo m-am indreptat prima data spre cercetarile din stiinte. Educatia primita in Romania mi-a folosit foarte mult, astfel incat atunci cand am ajuns in Germania, mi-a fost mai usor", a declarat Stefan Hell pentru Digi 24.

Savantul german a vorbit despre faptul ca domeniul pe care l-a studiat era cumva neglijat in lumea stiintei, fiind socotit ca nu mai are potential.

"Am avut nevoie de multa perseverenta pentru a-mi urma ideea si pentru a nu fi distras de critici. In cele din urma am reusit. Nu te poti astepta la un premiu Nobel pentru ca e foarte greu de obtinut. Stiam ca va fi o descoperire importanta cea pe care am facut-o si ca va avea un impact, chiar asupra omenirii, ca vom putea vedea chiar in celule. E un premiu special, este o mare surpriza.

Intrebat daca pretuirea sa se indreapta catre un profesor anume din perioada romaneasca a educatiei sale, Stefan Hell a preferat sa ii laude pe toti profesorii care au contribuit la realizarile sale.

Premiul Nobel, castigat de un cercetator nascut in Romania (Video)

Ads

"Cred ca ce s-a intamplat arata ca munca grea, perseverenta, educatia de baza care mi-a fost oferita si de care m-am bucurat in Romania au fost un lucru extrem de important astfel incat toti pot fi mandri de mine.

Bucuria de a face stiinta am invatat-o mai devreme, cand eram copil in Sant Ana, am avut profesori minunati care mi-au stimulat interesul in stiinta astfel incat aceasta atitudine m-a ajutat sa reusesc pana la urma", a spus Stefan Hell.

O coincidenta remarcata de presa face ca cei doi laureati ai premiilor Nobel cu radacini romanesti, Stefan Hell si Herta Muller, sa fi invatat la aceeasi scoala din Timisoara. Intrebat despre acest fapt, Stefan Hell a spus ca perioadele in care au invatat au fost diferite.

"Nu o cunosc personal, am auzit de dansa, am fost la aceeasi scoala in Timisoara, nu in acelasi timp, pentru ca sunt putin mai tanar. Acolo pentru prima oara m-am indreptat spre fizica, acolo am primit un premiu la un concurs si datorita acestui lucru am fost incurajat sa imi continui studiile in fizica, a spus cercetatorul german.

Stefan Hell a incheiat spunand ca banii pe care ii va primi ca premiu ii va folosi tot pentru cercetarile stiintifice.

Hell, impreuna cu Eric Betzig si William Moerner, a castigat Nobelul pentru Chimie,

pentru dezvoltarea microscopiei fluorescente de super-rezolutie. El a emigrat impreuna cu familia in Germania, in anul 1978, la varsta de 16 ani.

Ads