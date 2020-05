Voteaza proiectul romanesc intr-o competitie europeana!

Aici puteti vota!

Ziare.

com

Este vorba despre "Ambulanta pentru monumente" , un proiect derulat in judetele Alba, Brasov, Cluj, Hunedoara, Maramures, Mures si Sibiu, care a castigat deja la categoriaIn cadrul acestui proiect , care a demarat in urma cu 4 ani, voluntarii intervin cu ajutorul comunitatilor locale si salveaza cladiri de patrimoniu aflate in pericol iminent."Proiectele castigatoare intra si intr-o competitie pentrusi avem rugamintea saalaturi de alte doua proiecte care v-au placut pe https://vote.europanostra.org/ ", a declarat pentru Ziare.com arhitectul Eugen Vaida, presedintele Asociatiei Monumentum, care a initiat proiectul "Ambulanta pentru monumente".Reusita romanilor a starnit admiratia printului mostenitor Charles al Marii Britanii, care a transmis un mesaj video de felicitare pentru voluntarii romani implicati in proiectul Ambulanta pentru monumente.In competitia pentru Premiul Publicului au intrat toate cele 21 de proiecte castigatoare la diverse categorii din intreaga Uniunea Europeana. Toate sunt extrem de interesante si au prezentari video pe site-ul vote.europanostra.org In momentul in care votati, trebuie sa alegeti trei proiecte preferate, iar acestea vor primi cate 3, 2 sau 1 punct, in ordinea in care le-ati ales. Cel care aduna cele mai multe puncte pana pe 1 septembrie castiga.