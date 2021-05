Povestea candelabrului de Paste ornat cu oua de strut. Ce semnificatie au exoticele "podoabe", prezente si in alte manastiri din Moldova

Preotul a cumparat opt oua de strut, a scos cu ajutorul unei seringi continutul din ele si apoi le-a dat unui artist plastic din Focsani sa le picteze, iar rezultatul este unul spectaculos.Parintele Valeriu Tufaru ne-a marturisit ca in momentul in care a hotarat sa impodobeasca candelabrul s-a inspirat in special de la Manastirea Neamtului."Am vazut la manastirile din Moldova, agatate de policandru, oua de strut nepictate si atunci mi-a venit ideea sa le pictez. In centrul policandrului am asezat un ou cu chipurile Maicii Domnului si Mantuitorului, iar de jur imprejur sunt sapte oua pe care sunt pictati heruvimi ce simbolizeaza cele Sapte Taine ale Bisericii, respectiv Taina Botezului, Taina Mirungerii, Taina Sfintei Impartasanii, Taina Sfantului Maslu, Taina Cununiei, Taina Hirotoniei si Taina Marturisirii", ne-a declarat parintele Valeriu Tufaru.Potrivit acestuia, oul simbolizeaza viata, in cazul de fata fiind vorba despre viata izvorata din materie.Policandrele au un rol foarte important in biserici, intrucat se spune ca bratele lor sunt locurile in care stau ingerii si ii asista pe preoti in timpul slujbelor. In zonele in care traditia se poarta cu sfintenie, paraclisierul misca policandrul la fiecare slujba.Biserica "Sf. Nicolae Nou", situata pe strada Popa Sapca, este unul dintre cele mai importante lacasuri de cult, cu statut de monument istoric. Construita in secolul XVI, inca mai pastreaza fragmente din pictura originala.Enoriasii care vin la biserica sunt incantati de opera de arta inedita agatata de candelabru, sau policandru cum se mai spune in termeni bisericesti, in special in perioada Pastelui."Am crezut ca sunt din lemn dar parintele ne-a spus ca sunt chiar oua de strut. Este uimitor cum rezista coaja de ou atata timp, fara sa se sparga iar picturile sunt extrem de reusite", spune Elena Dumitru, una dintre credincioasele care vin la biserica "Sf. Nicolae Nou".