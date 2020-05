Cetatea Fagarasului, in curs de restaurare: singura din Romania cu pod mobil peste santul de aparare

Ziare.

Construirea a, dintre care unul mobil, reprezinta principala modificare ce vizeaza completarea aspectului de castel fortificat din perioada de glorie a secolului al XVII-lea.De asemenea, se va interveni si pe malurile canalului de aparare, iar luciul de apa va fi extins, astfel ca lebedele vor lipsi de pe lac in tot acest timp.Investitia pentru transformarea celui mai vizitat obiectiv turistic din Tara Fagarasului are valoarea de, din care finantarea nerambursabila este de 21.369.616 lei. Firmele au la dispozitie 2 ani pentru finalizarea lucrarilor.Echipa Primariei Fagaras, condusa de primarul Gheorghe Sucaciu si Florina Micu - managerul proiectului, a predat amplasamentul constructorilor asociati: Troia Premium Construct si Pro Construct., a declarat primarul Gheorghe Sucaciu, in cadrul conferintei de presa.Vizitatorii vor avea motive pentru a petrece mai mult timp aici, pentru ca vor mai fi amenajate alei pietonale, locuri de belvedere si de odihna.Lucrarile nu vor impiedica accesul turistilor in Cetatea Fagaras, dupa ce autoritatile locale au decis ca intreg procesul de restaurare sa poata fi observat indeaproape de doritori."In principal se va interveni pe exterior; nu pe castel, ci pe cetatea bastionara si santul de aparare. Se vor regulariza malurile santului, se vor restaura zidurile de aparare, iar bastionul dinspre catedrala se va restaura in intregime si acolo va fi o expozitie dedicata garzii cetatii. In continuarea acestui bastion vor fi amenajate ateliere de creatie pentru toate varstele, depozite de cahle, depozite arheologie si lapidarium.Cel mai important este ca vor fi construite doua poduri din lemn: unul pietonal - pe latura de nord si unul carosabil - pe latura de est, iar o parte din acesta va fi mobila, se va ridica, asa cum era in secolul XVII.Specifica aceluiasi secol este fantana din curtea interioara a cetatii, inexistenta in prezent, care va fi reconstruita. Se va lucra, de asemenea, la paramentul castelului, la componentele artistice de piatra si se va reface acoperisul.La finalul restaurarii,. De altfel, cred ca este", spune Elena Bajenaru, directorul Muzeului Tarii Fagarasului.Procedura pentru restaurarea monumentului din centrul tarii a inceput in anul 2016, cand a fost depusa cererea de finantare. La jumatatea anului 2017 a fost semnat contractul de finantare, urmat de obtinerea avizelor de la furnizorii de utilitati, Ministerul Culturii si de la ISU Brasov. Anevoioasa a fost, de asemenea, si licitatia pentru desemnarea constructorului si atribuirea contractului.Un magnet pentru turisti, Cetatea Fagaras a stabilit, anual, recorduri in privinta numarului de vizitatori. Daca in anul 2015 au intrat pe portile ei 75.500 de persoane,Aici isi desfasoara activitatea si Muzeul Tarii Fagarasului "Valer Literat", unde este expus, incepand cu 2016, cel mai crud instrument de tortura din Evul Mediu - Fecioara de fier.Valoarea monumentului istoric a devenit cunoscuta la nivel international, in 2014, cand a fost inclus de publicatia Huffington Post in, ocupand locul doi.Jurnalistii au descris-o drept "".Centrul unuia dintre cele mai mari domenii din Transilvania, care la 1632 cuprindea 62 de sate, Cetatea Fagaras a fost, incepand cu a doua jumatate a secolului al XVI-lea, resedinta nobiliara si princiara importanta. Situata in centrul municipiului Fagaras, a fost construita pe locul unei vechi fortificatii de pamant si lemn in urma cu peste 600 de ani.Initial a avut scopul de aparare a sud-estului Transilvaniei de incursiunile tatarilor si otomanilor. Ulterior, in 1599, a fost stapanita de Mihai Viteazu, care apoi i-a daruit-o sotiei sale, Doamna Stanca, impreuna cu intreg domeniul.Intre anii 1948-1960, Cetatea Fagaras a fost transformata in inchisoare pentru detinuti politici. Intreaga istorie a obiectivului turistic o gasiti pe site-ul www.cetateafagarasului.com