Locul din Romania unde sunt cele mai multe fantani cu cumpana. Cum vor autoritatile sa puna in valoare acest patrimoniu de exceptie

Acestea au fost construite in urma cu aproximativ doua secole, din nevoia localnicilor de a avea apa, mai ales ca localitatea se afla amplasata pe mai multe dealuri, unde panza freatica se afla la mare adancime.Fiecare dintre cele 30 de fantani poarta un nume, in general numele celui care a construit-o, cum ar fi "la Duman", "la Berbece" sau "la Ichim", sa stie lumea de la cine aduce apa. Localnicii mai spun ca nu numai nevoia de apa a dus la construirea fantanilor, ci si un obicei al locului de a se construi sau repara un put ori un izvor de apa la 40 de zile de la moartea unei persoane.Din pacate, timpul si-a pus amprenta si asupra fantanilor, unele din ele fiind in suferinta, chiar neingrijite, fapt pentru care autoritatile locale au apelat la experti pentru a le evalua si apoi include in patrimoniul national."Suntem la putini kilometri de drumul european cel mai circulat din Moldova si vrem sa facem un obiectiv turistic din aceste fantani. Toti care vin aici se minuneaza de aceasta bogatie pe care o avem si atunci de ce sa nu o exploatam in scop turistic. Va fi si o sursa de venituri pentru primarie. Este vorba de multi bani pentru refacerea lor sa arate ca altadata si de data asta am credinta ca vor ajunge in patrimoniul national", spune Gheorghita Popa, primarul comunei Paunesti.Edilul spune ca pe vremuri, inainte de 1900, din documentele de arhiva pe care le pastreaza, la aceste fantani se facea agheasma de Boboteaza.Tot satul se aduna la fantani, iar traditia s-a pastrat mult timp. Chiar daca astazi comuna Paunesti beneficiaza de alimentare cu apa, fantanile sunt in continuare intretinute de comunitate, iar apa este dusa in mod regulat la Directia de Sanatate Publica, pentru analize, astfel incat sa se evite aparitia unor eventuale boli. Analizele au aratat doar ca apa nu este buna pentru sugari.Profesorul de istorie localnic Liviu Roman crede ca aceste fantani ar trebui declarate monument al civilizatiei rurale si trecute pe stema comunei, ca un simbol al Paunestiului.