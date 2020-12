Finantare de 5 milioane de lei pentru proiecte ce au drept scop protejarea si promovarea monumentelor istorice

O finantare totala in valoare de 5.000.000 lei este disponibila pentru proiecte care se inscriu in patru categorii: interventii de urgenta (1.500.000 lei); pregatirea documentatiilor tehnico-economice pentru restaurarea monumentelor istorice (1.000.000 lei); Resita, 250 de ani de siderurgie, pentru protejarea patrimoniului industrial - lucrari de intretinere si reparatii curente (1.000.000 lei); Timisoara, Capitala Europeana a Culturii - lucrari de intretinere si reparatii curente (1.000.000 lei).Prioritatile anuale in vederea finantarii prin TMI sunt punerea in siguranta a monumentelor istorice aflate in pericol, angajarea comunitatilor patrimoniale si a comunitatilor locale in protejarea monumentelor istorice si contributia la marcarea unor aniversari istorice si la programe nationale si europene dedicate patrimoniului cultural.Primele doua apeluri - interventii de urgenta si proiectare (elaborarea documentatiei tehnico-economice pentru restaurare) - au adresabilitate nationala, in timp ce apelurile tematice vin sa sprijine eforturile de recuperare si punere in valoare a patrimoniului construit, in contextul unor proiecte mai ample de promovare si de dezvoltare locala prin intermediul patrimoniului cultural.Suma maxima care poate fi solicitata pentru finantarea unui proiect este de 200.000 de lei, in subprogramul interventii de urgenta (ante- si post-dezastru), 140.000 de lei, in subprogramul de elaborare a documentatiilor tehnico-economice pentru interventii asupra monumentelor istorice, si de 100.000 de lei, in subprogramul actiuni tematice - Timisoara, Capitala europeana a culturii si Resita, 250 de ani siderurgie, pentru lucrari de intretinere si reparatii curente la monumente istorice.Perioada de depunere a proiectelor este 25 ianuarie - 1 martie 2021. Mai multe detalii pot fi gasite pe site-ul patrimoniu .ro.