La un castel medieval din Mures s-au descoperit fresce unicat in Transilvania

Fresce unice in Transilvania, care sunt o raritate si la nivel stiintific, au fost descoperite in cadrul unui studiu de istoria artei realizat de specialistii Muzeului Judetean Mures la Castelul Rakoczi-Bornemisza din Gurghiu.

Istoricul Karacsony Istvan a declarat ca aceste fresce au fost descoperite in timpul unui studiu de istoria artei ce sta la baza unui proiect de restaurare a castelului, care urmeaza sa fie depus pentru finantare europeana.

"Cele mai aparte descoperiri au fost frescele, care sunt o raritate si la nivelul stiintific, la nivelul tratarii istoriei artei, pentru ca pictorul, in momentul pictarii lor, s-a inspirat dupa un tratat iezuit despre buna guvernare.

Este un lucru singular la nivelul picturii de la inceputul secolului XVIII-lea din Transilvania. Tot ce se vede acum sunt niste casete de cercetare, urmeaza sa aiba loc cercetarea mai extinsa si punerea in valoare a stratului mural. Atunci vom avea mai multe detalii, pana atunci trebuie sa ne multumim cu cateva detalii de vrejuri, cateva detalii figurative", a aratat Karacsony Istvan.

El a spus ca in casetele de studiu se regaseste figura unui farmacist, care este o aluzie la bunul guvernator, intrucat, "cum farmacistul reuseste sa vindece oamenii bolnavi, asa si un bun guvernator al societatii poate sa aiba influente pozitive asupra zonei guvernate".

Potrivit istoricului de arta, nu se stie cine este autorul picturii, pentru ca la inceputul secolului al XVIII-lea semnarea operelor monumentale nu era un obicei.

Ads

"Nu stim cine a executat frescele, fiindca ar trebui sa fie o situatie deosebit de norocoasa ca istoricul de arta, in acest context si in aceasta perioada, sa afle autorul. Frescele nu au fost semnate, nu era practica semnarii operelor de pictura monumentala in acea perioada. Eventual din surse, din conspectarea mai profunda a surselor scrise, vom putea afla mai multe. Stim doar ca tratatele de unde sunt inspirate aveau si parti cu gravuri.

O parte din picturi sunt de la inceputul secolului XVIII-lea, dar avem si picturi realizate cu sablonul, in cursul secolului XIX", a precizat Karacsony Istvan.

Conform acestuia, restaurarile si zugravelile ulterioare au afectat destul de grav frescele, pentru ca la realizarea unei noi zugraveli s-a indepartat cam tot ce a fost inainte, pentru asigurarea aderentei noului strat de vopsea, insa chiar si asa, restauratorii profesionisti pot ajunge la un rezultat bun.

Istoria Castelului Rakoczi-Bornemisza

Castelul Rakoczi-Bornemisza din Gurghiu, construit in secolul XVII de principele Transilvaniei, Gheorghe Rakoczi I, este unul dintre cele mai reprezentative edificii ale arhitecturii acelei epoci si unul dintre cele mai importantele ansambluri ale arhitecturii laice din Transilvania.

Ads

Castelul este situat la poalele dealului pe care troneaza ruinele Cetatii Gurghiului, atestata documentar in secolul al XIV-lea (1358) si distrusa in urma unui asediu cu tunurile, care a durat aproape o jumatate de an, de trupele imperiale austriece conduse de comandantul Jean-Louis de Bussy-Rabuti, in 1708, in timpul Razboiului Curutilor.

Edificiul se afla pe domeniul Gurghiului, ce a fost unul dintre cele mai intinse si mai importante domenii regale ale Transilvaniei medievale, pe parcursul secolelor XIV-XV, care se afla, de obicei, in posesia voievodului transilvan, a comitelui secuilor sau a vicecomitelui.

Castelul din Gurghiu a fost initial un conac construit la poalele cetatii de principele Transilvaniei Gheorghe Rakoczi I in perioada domniei sale, intre 1630-1648, si avea rolul de a-l adaposti pe parcursul partidelor de vanatoare.

Dupa ce castelul a stat un timp parasit, domeniul Gurghiului intra, in anul 1717, in posesia familiei Bornemisza, cand Ioan Bornemisza devine vicecancelarul tarii si il primeste pentru 99 de ani.

In 1835, dupa expirarea perioadei de 99 ani de folosinta, statul a recuperat domeniul de la familia Bornemisza, dupa care castelul si cladirile anexe au fost renovate pentru transformarea ansamblului intr-un castel de vanatoare al printului succesor Rudolf.

Intrucat in cladirile castelului a functionat din 1893 Scoala Silvica din Gurghiu, cladirile s-au pastrat functionale, insa necesita investitii foarte mari pentru restaurare, iar parcul dendrologic din spatele castelului este si acum unul dintre cele mai bine pastrate parcuri istorice ale Transilvaniei.

Ads