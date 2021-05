Biserica de lemn din satul Ursi, Valcea, distinsa cu premiul Europa Nostra la categoria "conservare" VIDEO

"Comisia Europeana si Europa Nostra tocmai au anuntat castigatorii editiei 2021 a Premiilor Europene pentru patrimoniu /Premiile Europa Nostra, premiul UE pentru patrimoniul cultural finantat prin programul Europa Creativa. In acest an, cea mai inalta distinctie europeana in domeniul patrimoniului merge catre 24 de realizari exemplare din 18 tari europene. Printre castigatorii de anul acesta se afla si Biserica de lemn din satul Ursi, judetul Valcea, proiect laureat la categoria Conservare", informeaza Comisia Europeana printr-un comunicat. Castigatorii premiilor pentru anul 2021 au fost anuntati in cadrul unui eveniment online live co-prezentat de comisarul european pentru Inovare, Cercetare, Cultura, Educatie si Tineret, Mariya Gabriel, si presedintele executiv al Europa Nostra, Hermann Parzinger.Decernarea premiilor europene pentru patrimoniu va avea loc in toamna acestui an, atunci cand va fi anuntat si castigatorul Premiului Publicului, pentru desemnarea caruia se va vota online.Comisarul european Mariya Gabriel a punctat ca pastrarea patrimoniului material si imaterial depinde de angajamentul oamenilor din spatele acestuia. Castigatorii Premiilor Europene pentru patrimoniu /Premiile Europa Nostra 2021 sunt ambasadorii frumusetii patrimoniului european, fie ca este vorba de traditii si mestesug, de arhitectura care iti taie respiratia sau de modul in care patrimoniul poate uni comunitati si generatii. Cred cu adevarat ca pastrarea cu succes a patrimoniului nostru material si imaterial depinde de angajamentul oamenilor din spatele acestuia. Prin aceste premii, ii onoram, prin urmare, pe toti acei barbati si femei exceptionale, profesionisti in domeniul patrimoniului, arhitecti, oameni de stiinta si voluntari care aduc patrimoniul nostru comun mai aproape de inimile noastre. Viziunea lor merita sa fie aplaudata", a declarat comisarul european Mariya Gabriel, citat in comunicat.Presedintele executiv al Europa Nostra, Hermann Parzinger, a subliniat ca laureatii din acest an arata modul in care patrimoniul ofera solutii si cai de redresare in fata unor provocari aparent insurmontabile, iar realizarile lor ofera inspiratie si incurajare pentru actiuni viitoare.Biserica de lemn din Ursi a fost construita in 1757 si poarta hramul "Buna Vestire" si "Arhanghelul Mihail". Se remarca atat prin arhitectura, cat si prin pictura exterioara si interioara, realizata in culori vii, dupa vechea traditie bizantina. Deosebita este si pictura din partea de vest care o infatiseaza pe Maica Domnului cu un acoperamant cu aripi, o pictura asemanatoare fiind si la Manastirea Govora.Monumentul Istoric din satul Ursi comuna Popesti a fost restaurat prin intermediul Fundatiei Pro Patrimonio.