Un Dorel din Primarie a aruncat la gunoi un vas unicat din perioada greco-romana

Un vas metalic din bronz, care provine din perioada greco-romana si despre care se apreciaza ca ar fi fost folosit in gospodarie de catre daci, a fost recuperat de politisti in comuna Orastioara de Sus, la poalele Muntilor Orastiei.

Obiectul cu valoare de patrimoniu fusese aruncat de un functionar al primariei locale la gunoi, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara.

Vasul a fost gasit, joi, de un barbat din comuna Orastioara de Sus, care facea lucrari de defrisare in zona drumului de acces catre cetatea dacica de la Costesti. Obiectul se afla ascuns sub un pod metalic si era impachetat intr-o punga de plastic.

"Barbatul a predat obiectul in cauza unui reprezentant al Primariei comunei Orastioara de Sus, care, la randul sau, nu a intreprins demersuri legale in astfel de situatii, ci a aruncat vasul in zona de salubritate a localitatii Costesti", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Hunedoara, Bogdan Nitu.

Ulterior, politistii de la Serviciul de Investigatii Criminale - Compartimentul Patrimoniu Cultural National au aflat despre cele intamplate si s-au deplasat in comuna Orastioara de Sus, unde au reusit sa recupereze vasul din bronz.

"Politistii au reusit recuperarea vasului in cauza, care, la o prima evaluare, se pare ca este o piesa unicat ce dateaza din perioada greco-romana, fiind utilizat in mediul dacic, si este susceptibil a face parte din Patrimoniul Cultural National", a precizat Nitu.

Politistii continua cercetarile pentru stabilirea imprejurarilor in care a avut loc fapta, dar si tragerea la raspundere a celor implicati, sub coordonarea Curtii de Apel Alba Iulia.

De asemenea, un numar de 11 perchezitii s-au desfasurat, miercuri, in judetul Hunedoara, la domiciliile unor persoane banuite de braconaj arheologic in zona sitului Sarmizegetusa Regia, din Muntii Orastiei, precum si la sediile unor societati comerciale detinute de catre suspecti.

Cinci persoane au fost puse sub control judiciar, intre ele numarandu-se si seful postului de politie din comuna Orastioara de Sus, el fiind banuit ca ar fi sprijinit persoanele suspecte, arata IGPR.

Potrivit politistilor, din probatoriul administrat pana in prezent au rezultat indicii ca, in perioada 2013-2015, mai multe persoane din judetul Hunedoara ar fi desfasurat activitati de braconaj arheologic in zona cetatii dacice Sarmizegetusa Regia, din Muntii Orastiei.

In urma perchezitiilor, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Politiei Romane au ridicat patru dinari imperiali, patru monede dacice si un detector de metale neinregistrat.

