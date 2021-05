A murit dirijorul Pedro Negrescu de la Filarmonica de Stat Arad. Avea 52 de ani

Pedro Negrescu este fratele actritei Oltea Blaga, de la Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad, potrivit glsa.ro "Cu adanc regret va anuntam ca in aceasta zi dirijorul Petronius Negrescu (Pedro) a parasit aceasta lume si s-a dus sa dirijeze orchestra ingerilor. Dorim sa transmitem pe aceasta cale sincerele noastre condoleante familiei si tuturor celor ce simt impreuna cu noi durerea despartirii premature de cel ce a fost Artistul Petronius Negrescu. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!", spun cei de la Filarmonica Arad.Muzicianul s-a nascut intr-o familie de filologi si s-a indragostit de muzica de timpuriu, datorita bunicului din partea mamei, dar si numeroaselor rude, care formau in zona un adevarat clan de muzicanti. La 8 ani inceput studiile de orchestra ca violoncelist la Liceul de Arta "George Enescu" din Bucuresti. A urmat cursurile de orchestra la Haendel Akademie - Karlsruhe - Germania in 2000, 2001, 2003, atat la sectiunea instrumentala, cat si cea de opera.A debutat la clasa profesorului Valentin Gabrielescu, unde, facand parte din grupa speciala de auz absolut, a fost castigatorul consursului de solfegiu-dictat cu un premiu constand in dreptul de a dirija clasa.A participat la Festivalurile de Jazz de la Bydgoszcz - Polonia (1994), Corinthos - Grecia (1995), Russe - Bulgaria (1993, 1996), la Concursul - Festival de la Getxo - Spania (1998, cu grupul "Soft Triangle", unde a fost finalist al competitiei), la turneul de concerte din Italia (1998, cu grupul lui Johnny Raducanu ), la turneul continental cu Big band-ul international "Swinging Europe", la Expozitia Mondiala de la Hanovra (august 2000), la Los Angeles (2007).Din anul 2000, s-a dedicat in mare parte artei dirijorale, parcurgand etape de studiu in particular, de masterat si de doctorat, avandu-i ca profesori pe: Petru Andriesei, Cristian Brancusi, Dumitru Goia. A mai studiat cu maestrii: Petru Oshanitsky, Sabin Pautza, Larry Livingston, Ilarion Ionescu Galati, Valentin Doni.A fost bursier la Bad Goisern in Austria unde i-a cunoscut pe contrabasistul Larry Grenadier, pe bateristul Billy Hart si pe saxofonistul Rick Margitza.In anul 2008 a beneficiat de o bursa post-universitara in S.U.A.,unde a fost asistent dirijor al maestrului Larry Livingston, si a participat ca instrumentist in Orchestra Idellwild Festival, cu care a concertat la celebra Disney Hall. A asistat de asemenea la repetitiile orchestrelor Los Angeles Philarmonyc, Pacific Symphony, Los Angeles Opera, U.S.C. Thornton Orchestra. In urma acestor studii, a obtinut Certificate of Highest Distinction.Ca dirijor, a sustinut concerte cu orchestrele Filarmonicilor din: Arad, Timisoara, Cluj, Bacau, Botosani, Iasi, a Teatrului Muzical "N. Leonard" din Galati, si a Teatrului de Opereta din Kiev.Ca muzician de jazz, a sustinut numeroase concerte, realizand foarte multe inregistrari de radio si de televiziune. Este autorul a trei albume proprii si totodata autor al unor muzici de teatru si film.A fost regizor la Opera din Constanta, profesor de muzica de camera la Liceul de Arta din Constanta, dirijor al orchestrei de camera "Con Anima" din Arad. A fost profesor la Universitatea de Arta Teatrala din Targu Mures, Facultatea de Muzica.Pedro Negrescu este singurul roman propus pentru o bursa la Mannes College of Music din New York, unde n-a ajuns niciodata din cauza lipsei de finantare. Aceleasi dificultati le-a intampinat si atunci cand, la propunerea profesorului Sigi Busch, a fost nominalizat pentru o bursa la Hochschule der Kunste - Berlin.