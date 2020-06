Expertii in conservare din Spania cer legi stricte dupa ce o lucrare a lui Murillo a fost distrusa cu ocazia restaurarii

Ziare.

Un restaurator de mobila i-a cerut unui colectionar privat din Valencia 1.200 de euro pentru a curata o imagine a "Inmaculada Concepcion". Executia nu a mers conform planului si fata Fecioarei Maria a ramas de nerecunoscut in ciuda a doua incercari de a o restaura la forma originala.Cazul a amintit de mutilarea "Ecce Homo", in 2012, cand o femeie din Borja in varsta de 86 de ani a distrus fresca ce il reprezenta pe Iisus cu coroana de spini, dar si de sculptura de secol XVI a Sfantului Jorge din capela orasului Estrella, restaurata "nefericit" de o profesoara de lucru manual.Fernando Carrera, profesor la Escola Superior de Conservacion e Restauracion de Bens Culturais de Galicia, a spus ca astfel de cazuri subliniaza nevoia ca aceste lucrari sa fie realizate doar de restauratori specializati."Nu cred ca acest tip - sau acesti oameni - ar trebui sa fie denumiti restauratori. Sa fim sinceri: sunt carpaci care fac lucruri de mantuiala. Distrug lucruri", a declarat el pentru The Guardian.Carrera, fost presedinte al Asociacion de Conservadores y Restauradores de Espana (ACRE), a mai afirmat ca in prezent legea permite oamenilor sa faca proeicte de restaurare chiar daca nu au abilitatile necesare. El a comparat acest lucru cu o interventie chirurgicala facuta de oricine sau cu ridicarea unei cladiri de o persoana care nu este arhitect.Desi restauratorii sunt "mult mai putin importanti decat medicii", a adaugat el, sectorul trebuie sa fie reglementat strict in interesul istoriei culturale a Spaniei. "Tot vedem ca se intampla asta si, totusi, continua sa se intample"."In mod paradoxal, arata cat de importanti sunt restauratorii profesionisti. Trebuie sa investim in mostenirea noastra, dar, inainte de a vorbi despre bani, trebuie sa ne asiguram ca oamenii care intreprind o astfel de munca au fost pregatiti".Maria Borja, vicepresedinte al ACRE, a declarat ca incidente ca acestea sunt "din pacate, mult mai obisnuite decat puteti crede"."Aflam despre ele cand oamenii le anunta in presa sau pe retelele de socializare, dar sunt multe situatii cand lucrarile sunt efectuate de oameni care nu sunt instruiti", a declarat ea pentru Europa Press.Interventiile neprofesioniste, a completat Borja, "inseamna ca lucrarile de arta sufera si distrugerea poate fi ireversibila".Carrera a mai spus ca o problema o reprezinta si faptul ca multi politicieni nu sunt interesati de patrimoniu , iar fondurile pentru conservare nu sunt suficiente.