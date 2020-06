Povestea satului din Banat resuscitat de artisti. O casa valoreaza acum zeci de mii de euro

Ziare.

. Aici, in anii '90, isi faceau practica de vara studentii de la Facultatea de Arte Timisoara, sectia Pictura.Frumusetea locului neatins de civilizatie a atras primul cumparator.Locuia acolo cate doua, trei luni, in vacante, timp in care prietenii si colegii il vizitau constant.Indragostindu-se, la randu-le, de frumusetea si pitorescul zonei care parca te teleporteaza in urma cu 80 de ani, au inceput si ei sa-si cumpere case in Socolari si in satele vecine.a renuntat la postul de profesor titular si- spre marea mirare a localnicilor, care insa l-au primit cu bucurie., readucand-o la viata, ba chiar transformand-o intr-un adevarat centru cultural -cu mare grija de a nu altera frumusetea locului.Fiecare artist organizeaza actiuni pe domeniul sau de preocupare. AIntalnirile, festivalurile si simpozioanele organizate de acestia aduc la Socolari artisti si de peste hotare.. Multi straini au devenit interesati sa cumpere proprietati in Socolari si in imprejurimi.De cand Socolari nu-i mai e doar casa de vacanta, ci acasa, Iosif Tasi si-a mai descoperit o pasiune: albinele.Totul a inceput din nevoia de culoare intr-un verde nesfarsit.Mierea albinelor lui Iosif Tasi a castigat medalii de aur si argint, la concursuri internationale."Albina e o scoala -de apropiere de natura, de trait in armonie perfecta cu natura. Apicultura nu e exploatare, cum acuza unii, chiar e sprijin pentru aceste vietati atat de importante in ecosistemul nostru ca, daca ar disparea, in 5 ani ar disparea omul.""La oras, deservesti un sistem. Orasul te inghite, te consuma, te traieste el pe tine.". Liber sa creeze, sa albinareasca, sa priveasca iarba cum creste, sa plece oricand si oriunde are chef sau treaba."Calatoresc, am telefon, internet. Nu sunt in pustiu aici. E doar o insula. Care-mi ofera toata libertatea si linistea din lume."Diferenta intre vremurile in care locuia la oras si acum e ca ceea ce atunci era un refugiu de care se bucura doar in vacante acum e acasa. Ponderea timpului petrecut in aceste doua locuri s-a inversat. Tumultul, extenuarea, pacla vietii la oras nu mai sunt predominante.In fapt,Totusi, cei mai multi dintre noi se comporta ca loviti de sindromul Stockholm, in fata fie si doar a gandului de a se rupe de oras.I-a fost grea, lui Iosif Tasi, adaptarea?. Si am raspuns la ea cand am fost pregatit pentru ea. E foarte important, insa, sa nu vii cu orasul dupa tine la intalnirea cu natura. Niciodata. Nici macar daca vii doar in vacanta, sau pentru o dupa-amiaza. Sa te dezbraci de oras, sa vii gol-golut si sa lasi natura sa-ti intre prin toti porii. Altfel, tu nu castigi nimic, iar ea pierde. Iti bati joc si de tine, si de ea".