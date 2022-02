Fascinanta istorie a hotului Giocondei

In vara lui 1911, Mona Lisa a fost desprinsa de pe peretele Muzeului Luvru din Paris de un anume Vincenzo Perrugia. Timp de doi ani, acest muncitor italian a tinut ascunsa capodopera lui Leonardo da Vinci, inainte de a fi arestat.

Acum, fotografia hotului s-a vandut la licitatie cu mai mult de 3.800 de euro.

La 20 august 1911, Vincenzo Perrugia, fost angajat la Luvru, se ascunde in muzeul parizian. Reuseste sa se imbrace in haine asemanatoare cu ale celorlalti lucratori. Aflat singur in Salonul Patrat, scoate tabloul Giocondei din rama si-l duce sub scara cea mai apropiata, potrivit Gentside.

Paraseste apoi muzeul, sub privirile paznicului, nu inainte de a impacheta bine tabloul. Furtul a fost considerat unul dintre cele mai mari ale secolului al XX-lea.

Un secol mai tarziu, fotografia de identitate judiciara a hotului a fost adjudecata pentru suma de 3.825 de euro, joia trecuta, in timpul unei vanzari la licitatie dedicata fotografiilor si organizata de Casa Tajan.

Aceasta poza, realizata de Alphonse Bertillon, il arata pe Vincenzo Perrugia din fata si profil. Originalul de dimensiuni mici (125x54cm) era estimat intre 1.500 si 1.800 de euro, dupa Liberation. Un cumparator a platit pentru fotografia judiciara suma de 3.825 de euro. Motivul? Furtul Giocondei.

In timp ce sustragea obiectul de valoare, Perrugia avea de 2 ani o fisa individuala la Politie. Alphonse Bertillon, inventatorul fisei antropometrice, a fost insarcinat sa reconstituie scena furtului. Amprente ale degetelor lui Vincenzo au putut fi reperate pe geamul care proteja tabloul. Lucru ciudat, ele nu au fost exploatate si hotul a putut sa se ascunda in Paris.

Acte de patriotism

Dupa doi ani, Perrugia se intoarce in Italia, aducand cu sine tabloul, in Florenta. Dorind o recompensa, pentru ca a readus opera in patria sa, il contacteaza pe Alfredo Geri, proprietarul unei galerii de arta din oras.

La randul sau, acesta ia legatura cu Giovanni Paggi, directorul Galeriei Uffizi, pentru a autentifica panza. Cei doi profesionisti informeaza Politia. Perrugia este arestat, desi a sustinut ca a actionat in numele patriotismului. A primit o pedeapsa blanda, fiind inchis doar opt luni.

Mai mult, Vincenzo Perrugia a devenit exponentul patriotismului in cultura populara. Numele sau este chiar parola pentru jocul video "Mass Effect 2", care permite jucatorului sa aiba acces la fisierul unui hot de arta.

