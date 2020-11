Ultima fotografie a pictorului Nicolae Grigorescu, realizata acum 114 ani, scoasa la licitatie

Potrivit Artmark, fotografia, care are in licitatie un pret de pornire de 500 de euro, probabil a fost realizata la Campina, in casa pictorului, acolo unde s-a retras in ultimii sai ani de viata si unde s-a dedicat preponderent subiectelor rustice - portrete de taranci, care cu boi si numeroase peisaje cu specific romanesc. Nicolae Grigorescu a fost surprins in fotografia de colectie , la varsta de 68 de ani, din profil, asezat intr-un fotoliu vintage, din lemn sculptat.Semnatura marelui artist Nicolae Grigorescu se regaseste in cadrul licitatiei in piesa de grafica ce ilustreaza portretul scriitorului Barbu Stefanescu-Delavrancea, care scria in cronicile vremii: "La Grigorescu, bogatia aparenta te rapeste fara a te convinge". Lucrarea realizata in creion a fost oferita de fiul pictorului si sotia acestuia Ana (fiica lui Alexandru Vlahuta) Picai Delavrancea. In licitatie lucrarea are un pret de pornire de 1.500 de euro.Licitatia cuprinde piese de colectie adunate pe parcursul ultimelor decenii de catre un vechi colectionar de arta si observator cultural, de la piese de grafica semnate de Pallady, Petrascu, Baba, Caltia sau Piliuta, pana la reviste de avangarda literara sau manuscrise cu semnatura olografa a unor personalitati marcante - Caragiale, Delavrancea, Arghezi.