Expertii au aflat motivul tulburarilor mintale ale lui Vincent van Gogh: "delir" din cauza sevrajului alcoolic

Celebrul pictor Vincent van Gogh s-a sinucis in 1890, la varsta de 37 de ani, dupa ce ani intregi a suferit din cauza tulburarilor mintale.Van Gogh ar fi suferit de o combinatie de tulburare bipolara (cunoscuta anterior ca depresie maniacala) si tulburare de personalitate borderline (personalitate instabila emotional), desi in timpul vietii sale nu a fost niciodata diagnosticat.Cercetatorii de la Centrul Medical Universitar Groningen, din Tarile de Jos, spun ca in urma internarii sale in spital dupa ce si-a taiat urechea cu o lama de ras, in 1888, Van Gogh a suferit doua episoade psihotice scurte, considerate a fi un delir cauzat de sevrajul alcoolic.Asadar, expertii cred ca delirul a fost cauzat de faptul ca artistul a fost fortat de internarea in spital sa nu mai bea, noteaza CNN Cercetatorii spun ca artistul a suferit mai multe episoade depresive severe in ultimul an de viata, cel putin unul dintre acestea avand caracteristici psihotice.Totodata, echipa a exclus teoriile care sugerau ca van Goch ar fi suferit de schizofrenie, de boala rara metabolica "porphyria" (porfirie) sau de intoxicatie cu monoxid de carbon.In ce priveste teoria conform careia Van Gogh ar fi suferit de epilepsie, un diagnostic stabilit de proprii sai medici, expertii spun ca "ramane de dezbatut", dar ca "epilepsia ascunsa" a artistului, cunoscuta si ca "epilepsie focala", ar fi putut contribui la diverse manifestatii de anxietate si halucinatii.Deasemenea, cercetatorii cred ca aceasta epilepsie ar fi putut fi cauzata de leziunile cerebrale provocate de consumul excesiv de alcool, malnutritie, somn insuficient si epuizare mintala.