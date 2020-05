Opere ale lui Picasso, din colectia nepoatei sale, scoase la licitatie online de Sotheby's

Ziare.

Intr-un comunicat publicat miercuri, casa de licitatii a informat ca, intre 8 iunie si 18 iulie,, cu lucrari ce vor include si desene sau piese din ceramica.Din colectia nepoatei sale, Marina Picasso, vor fi scoase la licitatieale artistului nascut in Malaga, cu preturi de pornire de la 400 de lire sterline (440 de euro) si pana la 400.000 de lire sterline (444.000 de euro).Potrivit Sotheby's, aceasta licitatie online reprezinta "o oportunitate pentru a aprofunda opera si viata acestui artist exceptional"."In ultimii ani, am vazut o cerere incredibil de mare a operelor lui Picasso din partea unor colectionari din intreaga lume care cauta sa achizitioneze lucrari de orice fel si din orice perioada", noteaza in acest comunicat Holly Brain, specialist in Arta Impresionista si Moderna la Sotheby's.Printre obiectele scoase la licitatie figureaza si o ''paleta'' a artistului din 1961 intitulata, "Oil on card", al carei pret va oscila intre 4.000 si 6.000 de lire (4.427 si 6.648 de euro). Este vorba despre un obiect apartinand procesului creativ al lui Picasso si ale carui culori corespund tabloului "Le Dejeuner su l'herbe" (foto), realizat de artistul spaniol pe 7 iunie 1961 si expus la Muzeul Ludwig din Koln.Va fi scos la licitatie si "Nu" (1972), desenul in cerneala neagra reprezentand o silueta feminina goala, unul dintre motivele recurente din cariera lui Picasso.Desenul este inspirat de Jacqueline Roque, ultima iubita din viata artistului, cu care s-a casatorit in 1961. Pretul lucrarii oscileaza intre 120.000 si 180.000 de lire sterline (133.000 si 199.000 de euro).