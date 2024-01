Aradul vrea sa fie capitala culturala europeana a anului 2021

Candidatura Aradului la titlul de "capitala culturala europeana a anului 2021" va fi promovata de municipalitate, la inceputul lunii martie, la Bruxelles, in cadrul unui eveniment intitulat "Arad, cetate europeana a diversitatii culturale".

Manifestarea, care va avea loc pe 5 martie, la sediul Parlamentului European, va cuprinde o expozitie de picturi si fotografii inedite, avand ca generic "Aradul cultural - expresie a coexistentei interetnice" si prezentarea a doua filme documentare despre traditiile, viata si cultura numeroaselor etnii care si-au pus amprenta pe istoria si prezentul Aradului. In cadrul actiunii va fi organizata si o degustare de produse gastronomice traditionale si vinuri din Podgoria Aradului.

"De-a lungul istoriei sale, Aradul a dovedit ca este un model de multiculturalism si multietnicitate, acestea fiind printre primele argumente cu care intram in competitia pentru obtinerea titlului de 'Capitala culturala europeana - 2021'. Prin acest eveniment pe care il organizam la Bruxelles dorim sa ne facem cunoscuti in fata Europei, ilustrand traditiile si valorile Aradului, aflate in esenta spiritului european", a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, primarul municipiului, Gheorghe Falca.

La randul sau, europarlamentarul Iosif Matula, co-initiator al actiunii ce se va desfasura la Bruxelles, a aratat ca Aradul reprezinta un model de coabitare multietnica ce merita promovat.

"Aradul merita o promovare europeana si internationala. Nu o spun doar dintr-un spirit subiectiv, aradean fiind, ci cred in modelul Aradului intre orasele romanesti, un model de coabitare a mai multor etnii, fiecare cu exprimarea sa culturala specifica. Evenimentul de la Bruxelles, de la inceputul lunii viitoare, este un pas important de prezentare a Aradului in plan international", a spus Matula.

Ads