A murit un laureat al premiului Oscar

Regizorul francez Pierre Schoendoerffer, laureat al premiului Oscar, a murit, miercuri dimineata, la varsta de 83 de ani.

Pierre Schoendoerffer a castigat premiul Oscar pentru cel mai bun film documentar, in anul 1968, pentru "The Anderson Platoon" ("Plutonul Anderson" - n. red.), care este inspirat din experientele soldatilor americani in Vietnam, relateaza cotidianul francez Le Figaro.

Filmul prezinta aventura lui Schoendoerffer, veteran al razboiului din Indochina, desfasurat intre 1946 si 1954, care s-a reintors pe campul de lupta, in Vietnam, timp de sase saptamani, pentru a urmari un pluton de soldati americani luptand, in 1966. Francezul a luptat in Primul Razboi din Indochina, in 1952, alaturi de marina franceza.

In documentar se discuta despre soarta soldatilor si despre cat de mult cultura americana patrunde in comportamentul militarilor in mijlocul vietii din jungla si al conflictului.

Totodata, regizorul francez a mai fost premiat la Festivalul de Film de la Cannes, pentru filmul "La 317eme section" (1965), cu care a castigat premiul pentru cel mai bun scenariu, fiind nominalizat si la Palme d'Or, cu aceeasi pelicula.

Pierre Schoendoerffer a scris si romanul "L'Adieu au Roi", din care scriitorul american John Milius s-a inspirat pentru a scrie scenariul "Apocalypse Now" (1979), castigator al doua premii Oscar.

Ads