Teatrul Odeon isi va juca productiile in Parcul Herastrau, din 23 iulie, pana pe 25 septembrie. Programul stagiunii

Programul spectacolelor in perioada 23 iulie - 25 septembrie:, regia Peter KerekDistributie: Pavel Bartos, Elvira Deatcu, Gelu Nitu, Irina Mazanitis/ Catalina Mustata, Alexandru Papadopol, Paula Niculita/ Alina Berzunteanu, Marius Damian si Ioan Batinas., un musical dupa "Insula" de Gellu Naum, regia Mihai Maniutiu, muzica Ada Milea, decorul Adrian Damian, costumele Andrada Chiriac, coregrafia Andrea Gavriliu.Distributie: Mihai Smarandache, Marius Damian, Paula Niculita, Antoaneta Zaharia, Ionut Kivu, Cezar Antal, Dimitrii Bogomaz, Marius Stanescu, de Ion Sapdaru, regia Eugen Fat, scenografia Constantin Ciubotariu.Distributia: Pavel Bartos, Dorina Lazar, Rodica Mandache, Oana Stefanescu, Nicoleta Lefter, un proiect educativ prin si pentru muzica adresat copiilor intre 4 si 10 ani, regia Monica Ciuta, scenariul Emanuel Ciocu, scenografia Sanziana Tarta, consultant de specialitate Cristina Sarbu, conceptia papusilor Aurelia Badulescu.Distributia: Alexandra Laura Badea, Monica Ciuta, Selina Colceru, Filip Ristovski, Irina Sarbu, Alexandru Unguru, Raluca Ouatu (pian), Monica Bustean (vioara), regia Peter Kerek, dupa A.P. Cehov, regia Andrei si Andreea Grosu, scenografia Vladimir Turturica.Distributia: Alina Berzunteanu, Marius Damian, Dan Badarau, Nicoleta Lefter, Laurentiu Lazar, Elvira Deatcu, Florina Gleznea, Mihai Smarandache, Gelu Nitu, Cezar Antal., de Ion Sapdaru, regia Eugen Fat;Distributia: Alexandra Laura Badea, Monica Ciuta, Selina Colceru, Filip Ristovski, Irina Sarbu, Alexandru Unguru, Raluca Ouatu (pian), Monica Bustean (vioara), regia Mihai Maniutiu, regia Peter Kerek, asa cum au fost aprobate prin ORDINUL nr. 2.941/1.120/2020, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 531 din 19 iunie 2020.Publicul trebuie sa respecte urmatoarele reguli:Teatrul isi rezerva dreptul de a efectua un triaj observational la intrare si de a. Deasemenea, nu se va permite accesul persoanelor care au o temperatura mai mare de 37,3 grade C. In cazul in care temperatura inregistrata depaseste 37,3 grade C, se recomanda repetarea masurarii temperaturii, dupa o perioada de 2-5 minute de repaus.Spectatorii sunt rugati sa respecte cu strictete randul si locul indicate pe bilet, pentru a pastra distanta prestabilita de 2 metri.Asumarea riscurilor ce revin in urma participarii la un eveniment se face de catre toti participantii: spectator, artist, furnizor de servicii si lucrator.Contravaloarea biletelor achizitionate online va fi returnata automat, in termen de 5 zile lucratoare, in contul din care s-a facut plata.Spectatorii care si-au procurat biletele de la casa de bilete pot primi banii inapoi de la aceeasi unitate., fara comision, direct de pe site-ul Teatrului Odeon,, sau de la casa de bilete, care va functiona la sediul teatrului si la teatrul de vara din Herastrau.De luni, 13 iulie, se pun in vanzare biletele pentru spectacolul "Liniste! Sarut. Actiune!", pentru reprezentatie de Joi, 23 iulie, ora 21:00, urmand ca celelalte bilete sa fie puse in vanzare de la saptamana, la saptamana.