Top cele mai bune 10 filme SF din toate timpurile

Aceste creatii au indraznit sa viseze la tehnologii fantastice pe care azi deja le folosim si au imaginat intalniri cu alte civilizatii din Univers, hranind imaginatia publicului.Dintre miile de productii SF realizate de-a lungul timpului, unele au reusit sa extinda limitele tehnologiei, altele au fost inspiratie pentru creatorii urmatoarelor generatii de SF-uri si nu putine au ridicat teme etice de dezbatere, castigandu-si astfel un loc binemeritat in galeria filmelor clasice. SYFY a incercat sa faca o selectie a celor mai bune 10 filme SF, din toate timpurile:Acest film l-a pus pe harta marilor cineasti ai lumii pe regizorul Neill Blomkamp. Metafora pentru intoleranta rasiala este clara, pentru ca filmul ne arata cat de oribila este viata in districte, pentru vizitatorii extraterestri.Actorul Sharlto Copley, cel care interpreteaza personajul principal, este un agent de inspectie a carui prejudecata e testata dupa o intalnire ce are ca rezultat niste mutatii extraterestre.Filmul este un pseduo- documentar , care are la baza o serie de filmari "gasite". Criticii au fost de parere ca Blomkamp a creat un mediu stiintifico-fantastic, cu extraterestri si tehnologii futuriste, foarte realist.Din cauza unei probleme medicale care afecteaza intreaga lume, umanitatea si-a pierdut capacitatea de a se reproduce. Ceea ce provoaca fenomenul nu este niciodata abordat, iar asta e unul dintre cele mai bune aspecte ale acestui film, regizat de Alfonso Cuaron.Nu conteaza de ce nu ne mai reproducem, nu mai exista bebelusi si lumea nu o duce prea bine, desigur. Filmul urmareste interactiunea personajelor intr-o societate dintr-un viitor foarte posibil.Marele Steven Spielberg a reusit sa transpuna in imagini romanul cu acelasi nume, realizand un film clasic ce a dus la nasterea unei francize care insumeaza in prezent cinci filme si zeci de romane si benzi desenate.Acest film este memorabil in primul rand pentru efectele sale vizuale extraordinare care au dat viata dinozaurilor, dar ideea filmului este cea care il inscrie in panoplia filmelor clasice.Dr. Ian Malcolm, interpretat de Jeff Goldblum, are o continua dezbatere cu John Hammond, interpretat de Sir Richard Attenborough, despre etica clonarii dinozaurilor - doar pentru ca putem clona un dinozaur inseamna ca e si bine sa facem asta?Calatoriile in timp reprezinta premisa unora dintre cele mai importante filme si seriale ale genului SF, iar "Back to the Future" reuseste sa fie unul dintre cele mai bune nascute din acest concept.Criticii de film, dar si fanii obisnuiti, explica faptul ca aceasta pelicula reuseste sa identifice un echilibru intre abordarea serioasa si cea relaxata, obtinandu-se astfel unul dintre cele mai bune filme din istorie.Michael J. Fox joaca rolul adolescentul Marty McFly, care calatoreste accidental in anul 1955, intalnindu-se cu viitorii sai parinti. Christopher Lloyd il infatiseaza pe prietenul lui Marty, doctorul Emmett "Doc" Brown, un om de stiinta excentric si inventator al unui automobil (DeLorean) cu care calatoreste in timp si care il ajuta pe Marty sa repare istoria.De-a lungul timpului, acest film a fost distribuit sub un numar mare de versiuni, dar toate au la baza romanul lui Philip K. Dick ("Do Androids Dream of Electric Sheep?" - "Androizii viseaza oi electrice?").Versiunea din 1982, regizata de Ridley Scott, este insa cea mai importanta si influenta iconic. Rick Deckard, interpretat de Harrison Ford , urmareste niste forme de viata sintetice, numite in film replicanti, iar asta ii ridica tot felul de probleme etice.Pana la sfarsitul filmului, Deckard ajunge sa se intrebe daca nu cumva si el este un replicant. Intrebarile ridicate de film stau la baza uneia dintre cele mai intense dezbateri din cinematografia SF.Epopeea Alien a inceput in 1979, cu Alien - film scris si regizat de celebrul Ridley Scott. Alien a avut un succes de casa enorm, iar criticii l-au gratulat si ei cu cronici elogioase, astfel ca a fost premiat cu trei Oscaruri: pentru cele mai bune efecte vizuale, cea mai buna regie si cea mai buna acrita in rol secundar (Veronica Cartwright). In 2002, a fost inclus si in Registrul National de Film al Bibliotecii Congresului Statelor Unite ale Americii, cu motivatia "semnificativ din punct de vedere cultural, istoric si estetic".Succesul atat de mare a determinat aparitia mai multor romane, serii de benzi desenate, jocuri video, jucarii si a inca cinci lungmetraje: Aliens (1986, regia James Cameron), Alien 3 (1992, regia David Fincher), Alien - Renasterea (1997, regia Jean-Pierre Jeunet), Prometheus (2012, regia Ridley Scott), Alien - Legamant (2017, regia Ridley Scott). Urmeaza si un al saselea - deocamdata, e inca in faza de scriere.Franciza Alien detine cel mai mare numar de premii si nominalizari , productiile sale fiind rasplatite cu premii importante in industria cinematografica - si nu doar in nisa SF, ci de-a dreptul Oscaruri.Este greu de stabilit care e cea mai buna productie a francizei Alien, mai ales ca toate poarta semnatura unor regizori exceptionali, iar distributia este si ea formata din nume grele ale Hollywoodului. In plus, spre deosebire de multe alte francize, ale caror cotinuari nu mai reusesc sa egaleze niciodata filmul-mama, Alien a reusit performanta unor productii majoritar exceptionale.SYFY a ales, pentru topul sau, Aliens (1986), regizat de James Cameron. Probabil nu s-au putut hotari intre Alien, Aliens si Alien - Renasterea si au tras biletele, ca la Loto. Insa, daca e chiar musai sa alegem unul singur, acela s-ar cuveni sa fie primul - Alien (1979) - si nu doar pentru ca e primul sau pentru ca a fost cel mai premiat, dar calitatea lui, cu mijloacele tehnice de atunci, poate concura cu onoare productiile de azi, realizate cu tehnica incomparabil mai sofisticata.Acest film este pur si simplu o nestemata pe coroana filmelor SF si "una dintre cele mai frumoase povesti de dragoste ecranizate vreodata".Ideea personajului E.T. a plecat de la prietenul imaginar al regizorului Steven Spielberg, pe care acesta si l-a creat in copilarie, dupa divortul parintilor sai. 20 de ani mai tarziu, Melissa Mathison a redactat aceasta poveste si asa s-a nascut scenariul filmului.Exista atat de multe momente iconice in acest film, incat este greu de stabilit care sunt mai importante - pentru film, dar si pentru intreaga cinematografie.Spre deosebire de majoritatea filmelor, E.T. fost filmat in ordine cronologica, pentru a facilita performantele emotionale ale copiilor din distributie.Bazat pe romanul lui Arthur C. Clarke, "The Sentinel", scenariul acestui film clasic este co-semnat de Stanley Kubrick si Clarke insusi, iar rezultatul e o calatorie lenta in adancurile spatiului, care se transforma intr-o calatorie cu mult mai profunda.Filmul urmareste o calatorie catre Jupiter - cu ajutorul computerului HAL - dotat cu constienta de sine - dupa descoperirea unui monolit extraterestru care afecteaza evolutia umana."2001: O odisee spatiala" trateaza teme existentiale, legate de evolutia umana, tehnologie, inteligenta artificiala si posibilitatea vietii extraterestre.Aceasta capodopera se remarca prin ilustrarea stiintifica exacta a zborului spatial, efectele speciale de pionierat si imagini deosebit de frumoase. Dialogurile sunt rare, iar coloana sonora include numeroase lucrari de muzica clasica.Acest SF, regizat de Nicholas Meyer si bazat pe serialul de televiziune Star Trek, este al doilea din seria Star Trek - primul a fost "Star Trek: The Motion Picture" (1979).Filmul urmareste povestea fostului capitan Kirk, personaj central al uneia dintre cele mai longevive si faimoase francize SF, ajuns acum amiral si la o varsta inaintata. Pelicula incepe cu o simulare a unui scenariu imaginat si termina cu unul real.Acesta este filmul in care Kirk, interpretat de actorul William Shatner, este nevoit sa se confrunte cu moartea, din cauza lui Khan Noonien Singh, interpretat de Ricardo Montalban, intruchiparea inteligentei si dorintei de razbunare.Star Trek II este inceputul unei povesti care continua cu filmul "Star Trek III: The Search for Spock" (1984) si se incheie cu "Star Trek IV: The Voyage Home" (1986).Star Wars a dat nastere unuia dintre cele mai extinse si complicate universuri narative din cinematografie, televiziune, jocuri pe calculator, romane si benzi desenate. The Empire Strikes Back este al doilea film lansat in franciza Star Wars, dar al cincilea in ordine narativa.Este considerat cel mai bun film din trilogia originala - si asta nu doar datorita efectelor speciale, net superioare celor din primul film, ci si pentru poveste si dezvaluirile despre Darth Vader si Luke.Filmul este regizat de Irvin Kershner, pornind de la un scenariu scris de Leigh Brackett si Lawrence Kasdan, si continua povestea initiala a lui George Lucas.Plasata, in cronologia povestii, la trei ani de la evenimentele din primul film, aceasta pelicula infatiseaza Imperiul Galactic sub conducerea lui Darth Vader si a imparatului Palpatine, care ii urmaresc pe Luke Skywalker si restul Aliantei Rebelilor."The Empire Strikes Back" ofera mai multe detalii despre cele doua parti aflate in conflict si despre Jedi si misterioasa Forta pe care acestia o folosesc.Daca simtiti ca s-a facut vreo nedreptate vreunui titlu, care nu se regaseste in lista celor de la SYFY, il puteti trece in comentarii. Noua ne lipsesc cel putin doua, din acest top: A.I Artificial Intelligence (2001) si Avatar (2009).