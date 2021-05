A murit scriitoarea Ileana Vulpescu, autoarea lucrarii "Arta conversatiei"

"LA DESPARTIREA DE O MARE SCRIITOARE...A plecat dintre noi ilustra romanciera ("persoana care scrie romane") care a fost ILEANA VULPESCU. Niciun rand, niciun cuvant in media. Daca cel care s-a sfarsit ar fi fost un vestit manelist, steagurile ar fi fost atarnate in berna si s-ar fi cerut decretarea doliului national. Romania!...", a scris Radu F. Alexandru pe Facebook"Cred ca cel putin Arta conversatiei va trai mult peste timpul care i-a fost dat autoarei. Drum lin, Ileana Vulpescu!", a scris si Mihaela Miroiu.Ileana Vulpescu a scris nenumarate volume de proza, dar cartea care s-a bucurat de un imens succes a fost "Arta conversatiei", volum lansat in 1980, la editura Cartea Romaneasca.In anul 2017, presedintele Klaus Iohannis a emis decretul de decorare a scriitoarei Ileana Vulpescu, in semn de inalta apreciere pentru intreaga cariera pusa in slujba culturii, pentru contributia remarcabila avuta la cresterea valorii literaturii romane contemporane, pentru traducerile prin care a deschis iubitorilor de carte noi posibilitati de a lua contact cu literatura universala. Iohannis a conferit Ordinul National " Steaua Romaniei" in grad de Cavaler scriitoarei Ileana Vulpescu.Ileana Vulpescu s-a nascut pe 21 mai 1932, in judetul Dolj, comuna Bratovoesti, a absolvit Facultatea de Filologie in Bucuresti, a lucrat ca lexicograf la Institutul de Lingvistica a Academiei si a colaborat la redactarea lucrarilor Dictionarul limbii romane si Dictionarul Explicativ al Limbii romane. Ilenei Vulpescu a fost sotia poetul si traducatorul Romulus Vulpescu, care a decedat in 2012.