Cabana lui Mihail Sadoveanu din Muntii Sebesului: de la chefurile securitatii comuniste, la gratarele politistilor FOTO VIDEO

Amintirile tovarasilor de vanatoare

Vila de protocol a Securitatii

Adept infocat al regimului comunist

Constructia din lemn are o poveste lunga si interesanta. Cabana a fost ridicata dupa ce scriitorul Mihail Sadoveanu a ajuns, in anul 1927, pe Valea Sebesului, in timpul peregrinarilor lui prin tara. Impresionat de peisajul si de salbaticia locurilor si fiind un pasionat vanator si pescar, Sadoveanu a decis sa ridice o cabana pentru a avea unde locui in perioada cand ajunge in masivul Sureanu.Despre frumusetea locurilor de pe Valea Sebesului scriitorul a relatat in doua dintre operele sale: "Valea Frumoasei" in 1938 si "Povestile de la Bradu'- Stramb" in 1941. "Se afla undeva in Tara Ardealului, intre tinuturile Inidoarei si Albei, o apa viforoasa; oamenii dinspre campie ii zic Sebesul, cei mai vechi de pe inaltimi ii zic Frumoasa (...). Acolo-i imparatia salbaticiunilor, cat tin muntii si sihlele", povesteste Mihail Sadoveanu despre Valea Frumoasei. Mai mult, impreuna cu scriitorul Ionel Pop, care detinea drepturile de vanatoare si pescuit in zona, Sadoveanu a hotarat ridicarea unei biserici de lemn, in apropierea cabanei, in anul 1943.Ionel Pop, unul dintre participantii la partidele de vanatoare organizate de Sadoveanu, isi aminteste intr-una dintre relatarile sale: "Cu maestrul Sadoveanu am mai facut eu in trecut asemenea evadari in salbaticiune si ii cunosteam si iscusinta, si placerea prepararii ambroziei: pastravi proaspeti la frigare sau infasurati in frunza de brustur si ingropati in gramajoara de jar".De asemenea, Alexandru Craiovan scria in lucrarea "Oameni, animale si locuri pe Valea Frumoasei" ca Sadoveanu se retragea in aceasta zona cand Bucurestiul era bombardat de aliati: "In sangeroasa vara a lui 1944, cand Bucurestiul se cutremura sub ploaia de bombe a nenumaratelor escadrile aliate, cand locuinta lui de pe strada Witting nr. 12 este avariata, Sadoveanu se refugiaza din nou aici, la casa de la Bradu' Stramb, unde gaseste un adapost primitor, departe de urgiile razboiului".Ionel Pop, impreuna cu Ieronim Stoichita (avocat din Sibiu), a concesionat dreptul de vanatoare si pescuit pe Valea Frumoasei inca din anul 1922. Inaintea acestora, intre anii 1893 si 1922, dreptul de vanatoare si pescuit a apartinut contelui Samuel Teleki. Atat biserica, cat si cabana au ramas pe terenurile pe care au fost construite initial pana in anul 1979, cand au fost stramutate la altitudini mai mari din cauza construirii lacului de acumulare Oasa. Biserica de lemn se afla acum in curtea Manastirii Oasa, in timp ce cabana lui Sadoveanu se gaseste in apropiere, pe malul lacului de acumulare.Cabana de vanatoare a scriitorului a fost inainte de 1989 vila de protocol a Securitatii (parte a Ministerului de Interne), iar dupa 1989, dupa divizarea ministerelor, a trecut in patrimoniul MAI. Un nepot al scriitorului se lupta in Justitie pentru a recupera cabana, dar pana in prezent nu a avut succes. Constructia a ramas loc de distractie si gratare pentru angajatii din Politie.Imobilul numit generic "Casa Sadoveanu", situat in zona Oasa, a intrat in administrarea Ministerului de Interne in anul 1979. Intrucat cladirea era amplasata in cuva lacului de acumulare, in anul 1979 aceasta a fost stramutata, in baza unui proiect de stramutare si amplasata pe un teren ce apartine Statului Roman. In anul 1997, Consiliul Local al comunei Sugag a aprobat parcelarea terenului, iar Ministerul de Interne a intabulat dreptul de administrare in cota 1/1 parte.Drumul cel mai simplu si cel mai sigur pentru a se ajunge in zona cabanei este traseul Sebes - Sugag - Oasa, pe drumul national 67C. De la barajul lacului de acumulare se face dreapta pe drumul judetean si se mai merge circa 5 kilometri pana la manastirea Oasa si cabana de lemn construita de Sadoveanu. Constructia ar fi trebuit declarata monument istoric, dar nimeni din MAI nu a avut aceasta idee. Probabil nici nu s-a dorit pentru ca alta ar fi fost soarta constructiei din Muntii Sebesului.Ca om politic, Sadoveanu a fost adept al nationalismului si umanismului, osciland in perioada interbelica intre fortele politice de dreapta si stanga. A facut parte mai intai din Partidul Poporului, Partidul National Liberal-Bratianu si Partidul Agrar al lui Constantin Argetoianu, ocupand functia de Presedinte al Senatului. A fost colaborator al cotidianelor de stanga Adevarul si Dimineata, si a fost tinta unei campanii de presa venite din partea partidelor de extrema dreapta.Desi a fost un sustinator al monarhiei in timpul regimului autoritar al lui Carol al II-lea, Sadoveanu si-a schimbat radical orientarea politica dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, facand parte din Partidul Comunist Roman. In aceasta perioada este numit presedinte al Adunarii Deputatilor si face parte din cei cinci membri ai Prezidiului provizoriu al Republicii Populare Romane, care a preluat conducerea statului dupa abdicarea regelui. A scris numeroase articole in favoarea Uniunii Sovietice si a stalinismului. Multe dintre operele si discursurile sale, printre care si romanul politic Mitrea Cocor, dar si celebrul slogan Lumina vine de la Rasarit, sunt de asemenea considerate ca propaganda in favoarea regimului comunist.