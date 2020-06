Drama in lumea literara: Cel mai citit scriitor spaniol dupa Cervantes a murit la varsta de 55 de ani

Ziare.

Zafon a murit la Los Angeles din cauza unei boli grave cu care se lupta de mai mult timp, citeaza TVE."Astazi este o zi foarte trista pentru intreaga echipa de la Planeta care l-a cunoscut si a lucrat cu el timp de 20 de ani, in care s-a cladit o prietenie care a trecut dincolo de partea profesionala", a transmis editura. "Va continua sa fie foarte viu intre noi toti prin intermediul cartilor lui".Nascut la Barcelona , in septembrie 1964, Carlos Ruiz Zafon locuia la Los Angeles, unde lucra pentru industria de la Hollywood.A devenit cunoscut la nivel international cu romanul "Umbra vantului/ La sombra del viento", recompensat cu numeroase premii si inclus in 2007 in lista celor mai bune 100 de carti in limba spaniola publicate in ultimii 25 de ani. Aceasta a fost realizata de 81 de scriitori si critici literari latino-americani si spanioli.Dupa Miguel de Cervantes, el este scriitorul spaniol cel mai citit. Volumele lui au fost traduse in peste 40 de limbi, inclusiv in romana, si sunt vandute in mai mult de 50 de tari.Doar primele trei romane ale Carlos Ruiz Zafon au fost vandute in 25 de milioane de exemplare - "La sombra del viento" (2001), "Jocul ingerului/ El juego del Angel" (2008) si "Prizonierul cerului/ El prisionero del cielo" (2011).