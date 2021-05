Trei mari scriitori romani care au trait drama pierderii copiilor lor

Poetul taranimii a imbatranit de tanar

Cezar Petrescu isi are fiul pe constiinta

Unul dintre acesti mari scriitori este Bogdan Petriceicu Hasdeu, a carei unica fiica, Iulia Hasdeu, un copil genial, fenomen nemaitalnit in cultura romaneasca , a murit la doar 18 ani.Iulia Hasdeu a fost rapusa de o boala necrutatoare. Avea o inteligenta sclipitoare, dovedita si prin faptul ca vorbea fluent limba franceza inca de la varsta de doi ani. Iulia a creat si nuvele inainte de a implini sapte ani iar genialitatea s-a manifestat si in adolescenta.Doar 16 ani avea cand a devenit prima romanca inscrisa la Universitatea Sorbona, institutie unde i-a uimit pe profesori. Din pacate, acel spatiu intelectual a fost si locul unde s-a manifestat prima data boala sa.Era extrem de studioasa si a ignorat manifestarile bolii, care au aparut la varsta de 17 ani. In anul 1888, cand avea 18 ani, a fost nevoita sa-si intrerupa studiile iar parintii au dus-o la medici renumiti din toata lumea, insa boala avea sa se instaleze definitiv si galopant. Moartea a rapit-o pe 29 septembrie 1888, iar tatal sau, un scriitor remarcabil, nu s-a impacat niciodata cu acest lucru.El si-a facut un scop de a regasi spiritul acesteia prin orice mijloace. La sase luni de la moarte Iuliei, scriitorul a primit un semn."Trecusera sase luni dupa moartea fiicei mele. Era in martie: iarna plecase, primavara nu sosise inca. Intr-o seara umeda si posomorata sedeam singur in odaie, langa masa mea de lucru. De-nainte-mi, ca totdeauna, era o testea de hartie si mai multe creioane. Cum? Nu stiu, nu stiu, nu stiu, dar fara ca s-o stiu, mana mea a lua un creion si-i rezema varful de luciul hartiei. Incepui a simti la tampla stanga batai scurte si indesate, intocmai ca si cand ar fi fost bagat intr-insa un aparat telegrafic.Deodata, mana mea se puse intr-o miscare fara astampar. Vreo cinci secunde cel mult. Cand bratul se opri si creionul cazu dintre degete, ma simtii desteptat dintr-un somn, desi eram sigur ca nu adormisem. Aruncai privirea pe hartie si cetii acolo foarte limpede: << Je suis heureuse; je t'aime; nous nous reverrons; cela doit te suffire. Julie Hasdeu >> - (Sunt fericita; te iubesc; ne vom revedea; Asta ar trebui sa-ti fie indeajuns). Era scris si iscalit cu slova fiicei mele", avea sa scrie Hasdeu in cartea "Sic Cogito".Ulterior, scriitorul s-a refugiat in spiritism si a luat decizia sa ridice pentru fiica sa, la Campina, un castel, dupa planurile pe care insasi Iulia i le-ar fi transmis tatalui de pe lumea cealalta. Scriitorul era convins ca "Marele Templu" este casa fiicei sale. Hasdeu a murit in 1907, la Campina.Un alt scriitor care a suferit enorm prin pierderea copilului a fost George Cosbuc. Fiul sau, Alexandru, care era student, a murit in vara anului 1915, cand avea 19 ani.Se intampla cu putin timp inainte de a fi incorporat in armata. Alexandru a venit sa-si viziteze tatal, la Tismana. Tanarul era prieten intim cu un bogatas al locului, care avea la vremea aceea autoturism si care-l invitase la o plimbare la Targu Jiu. La revenirea din oras, masina bogatasului a intrat in plin intr-un bolovan si s-a rasturnat. Soferul a murit pe loc, iar fiul scriitorului Cosbuc s-a ales cu craniul fracturat.In ciuda eforturilor medicilor, tanarul nu a mai fost salvat, spre marea durere a parintelui sau, care cat timp a mai trait nu si-a mai revenit niciodata.Versurile pe care George Cosbuc le-a ai scris dupa tragedie vorbesc despre durerea sa sufleteasca."Ah, cumva sa nu mi-o spuieVreun dusman cumplitCa baiatul meu azi nu eSi ca a murit,Ca-n schimbarea brusca-a mintiiEu l-as omori cu dintiiCa pe-un cane care muscaPe furis"Poetul avea doar 49 de ani la moartea fiului. Tragedia l-a imbatranit subit si a murit trei ani mai tarziu in urma unei congestii cerebrale.Romancierul Cezar Petrescu si-a pierdut la randul sau fiul, care era student la Arhitectura. Teodor Aurel Petrescu s-a sinucis, nu inainte de a-si ucide iubita, o fata de la tara de care se indragostise iremediabil.O cunoscuse la Piatra Neamt, unde era liceana iar in anul 1940, inainte sa plece in armata, Teodor a petrecut mai multe zile alaturi de ea, la tara, unde a si cerut-o in casatorie.Scriitorul Cezar Petrescu, celebru pe vremea aceea in Bucuresti, s-a impotrivit casatoriei, intrucat nu agrea ideea ca fiul sau sa-si uneasca destinele cu fata unor tarani, ce-i drept instariti.Pe 4 iulie 1940, constientizand ca dragostea lui fata de Viorica nu are nicio sansa sa izbuteasca, Teodor si-a impuscat iubita, in curtea casei ei, apoi si-a tras un glont in frunte.Cei doi tineri au fost inmormantati impreuna, iar scriitorul Cezar Petrescu nu a indraznit sa participe la funeralii, considerandu-se vinovat. El si-a insarcinat colaboratorul, pe ziaristul Leon Kalustian, sa se ocupe de funeralii. Acesta a consemnat in una din cartile sale drama scriitorului."Nu l-am vazut pe Cezar Petrescu niciodata atat de destramat si atat de garbovit ca sub plumbul acestui imprevizibil epilor. M-a rugat sa ma duc sa ma ocup de problemele inhumari si am facut-o, cu toata greutatea, ca sa-l crut de o realitate care nu mai putea fi modificata si ca sa-si poata evalua, salva imaginea copilului dragostei lui dintai, poate printr-un miracol, inca undeva, viu".La solicitarea lui Cezar Petrescu, care era director de ziare, aceasta drama nu a fost consemnata in presa vremii.