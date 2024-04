Dupa Brancusi, autoritatile vor sa aduca in tara osemintele lui Emil Cioran

Autoritatile vor repatrierea ramasitelor marelui filosof roman Emil Cioran, care este inmormantat la Paris, insa rudelor acestuia nu le surade ideea.

Initiativa a fost lansata in cadrul Colocviului International Emil Cioran, care a avut loc sambata, la Rasinari, localitatea natala a scriitorului, potrivit Rondul de Sibiu.

Cu toate ca ideea a fost apreciata de oameni politici, reprezentanti ai conducerii localitatii si mai multi intelectuali, urmasii lui Emil Cioran nu sunt de acord cu acest lucru.

Singura ruda in viata a filosofului, cumnata acestuia Eleonora Cioran, a spus, in cadrul colocviului, ca Emil Cioran nu si-ar fi dorit sa fie inmormantat la Rasinari si ca acesta ar trebui lasat la Paris, alaturi de iubita lui.

Manuscrisele lui Cioran, donate statului roman

"Dupa mine e foarte complicat si acolo si-a dorit el sa fie cu Simon, cu sotia lui, de fapt cu iubita lui, sunt amandoi inmormantati acolo. Si mormantul l-a aranjat Emil. Acolo este cu Brancusi. Nu cred ca ar fi necesar, desi parintii, fratii sunt aici, dar el a stat acolo si asa si-a dorit", a declarat Eleonora Cioran.

Nici preotul satului, Nicolae Streza nu este de acord cu aceasta initiativa, sustinand ca scriitorul trebuie sa ramana acolo unde si-a dorit el sa isi petreaca vesnicia.

"Cioran trebuie sa ramana acolo, in Paris. Chiar sambata am sunat un prieten si l-am rugat sa duca un buchet de flori la mormantul lui Cioran. Ce sa faca aici? Nu sunt de acord, cum nu sunt de acord cu aducerea osemintelor lui Brancusi. Este altceva cand avem un sfant, cum l-am avut pe Saguna si altceva este Cioran. Si, in fond, locul este la Paris, pentru ca acolo a castigat faima. Asa zic eu, ca preot din Rasinari de 35 de ani. Imi doresc sa ajung la mormantul lui, la Paris. Si n-a lasat nimic scris (in sensul de a fi inmormantat in Rasinari - n. red.), a spus preotul din Rasinari.

Emil Cioran a murit in 1995 si a fost inmormantat in Cimitirul Montparnasse din Paris, acolo unde se afla si Constantin Brancusi. Un adevarat obiectiv turistic, cimitirul este vizitat de sute de mii de turisti, care pot vedea si mormintele ingrijite si puse in evidenta ale celor doua personalitati.

Osemintele lui Constantin Brancusi, repatriate, dupa cum si-a dorit sculptorul

Totodata, ramasitele lui Constantin Brancusi ar urma sa fie repatriate, statul roman incepand deja procedurile de aducere in tara a artistului roman, care a locuit in Paris timp de 53 de ani.

"Mor cu sufletul neimpacat ca voi putrezi in pamant strain, departe de fiinta cea mai draga, mama mea", ar fi spus Brancusi, inainte sa moara. Poetul Laurian Stanchescu a depus, in noiembrie 2011, la palatul Elysee si la Parlamentul francez, un document prin care cerea repatrierea osemintelor lui Constantin Brancusi, in conformitate cu ultima dorinta a acestuia de a fi adus la Hobita din judetul Gorj, satul natal al sculptorului.