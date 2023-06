Gabriel Liiceanu implineste 68 de ani

Gabriel Liiceanu s-a nascut la data de 23 mai 1942 in Ramnicu-Valcea. Este scriitor, editor, filozof si profesor.

A studiat la Bucuresti, Facultatea de Filozofie intre 1960 si 1965 si Facultatea de Limbi Clasice intre 1968 si 1973. Tanar cercetator la Institutul de filozofie in anii '70, incepe sa frecventeze alaturi de Andrei Plesu "Scoala de la Paltinis" - statiune de munte in care filozoful Constantin Noica isi desfasura prin seminarii private, impreuna cu cativa discipoli, proiectul cultural de recluziune formativa voluntara in fata realitatii regimului comunist -, ca elev preferat al lui Noica. Volumele Jurnalul de la Paltinis si Epistolar, marturii ale acestui parcurs formativ, au in epoca un ecou important in randul publicului cultivat.

Si-a dat doctoratul in filozofie la Universitatea Bucuresti in 1976. Din 1965, timp de 10 ani a fost Cercetator la Institutul de Filozofie, iar din 1975 pana in 1989 la Institutul de Istorie a Artei.

Din 1990 este director al Editurii Humanitas, iar din 1992 este profesor la Facultatea de Filozofie a Universitatii Bucuresti. A tradus opere de-ale lui Platon si de-ale lui Heidegger si este presedintele Societatii Romane de Fenomenologie.

In 2005, Gabriel Liiceanu a divortat de cea de-a doua sotie. Prima casnicie, cea cu Aurora Liiceanu, s-a terminat cand doamna Liiceanu era insarcinata in luna a noua.

In urma cu trei ani, presa mondena a scris ca Gabriel Liiceanu si Marie Rose Mociornita, fiica marelui industrias interbelic, extrem de activa in diverse actiuni de caritate, alcatuiesc un cuplu, dar relatia nu a fost confirmata de cei doi.

Ads